1. COLPEVOLE DI ESSERE MORGAN

Estratto dell'articolo di Massimo Gramellini per il "Corriere della Sera"

morgan fedez 2

Quelli che avevano ingaggiato Morgan perché facesse Morgan hanno mandato via Morgan perché si era permesso di fare Morgan. Il meccanismo, spiega Aldo Grasso, si è ormai allargato dai talk show ai talent come X Factor, dove i giudici hanno progressivamente oscurato i concorrenti, e funziona grosso modo così: si invita un portatore di caos dall’ego ipertrofico lasciandogli credere che è ricercato solo per la sua competenza, ma in realtà con l’obiettivo di farne una maschera della commedia dell’arte televisiva.

Sky e Fremantle comunicano che morgan e fuori da x factor

Se il joker recita la parte assegnatagli in modo prevedibile (pensate al professor Orsini e alla ripetitività ossessiva delle sue argomentazioni e dei suoi tic verbali), conserverà il posto finché non sarà venuto a noia e sostituito da qualche altra maschera meno usurata.

Se invece il joker si imbizzarrisce, scarta, esce dai ranghi e morde la mano del padrone che lo ha creato, allora verrà espulso dal sistema come un corpo estraneo.

[…] Morgan […] non è un uomo di potere ma un artista, e come tale si porta addosso un carico esorbitante di fragilità autodistruttiva che lo rende, almeno ai miei occhi, un personaggio tragico di cui parlar male quando se lo merita, ma a cui voler bene persino quando non se lo merita.

i tweet di morgan via da x factor

2. MORGAN, IL POST NOTTURNO DOPO IL LICENZIAMENTO: “NON SONO VIOLENTO E MALEDUCATO”. FIORELLO: “PER SOSTITUIRLO SI PENSA A MIKE TYSON O GENGIS KHAN”

Estratto dell’articolo di www.repubblica.it

All’indomani del suo licenziamento da giudice di X Factor per “comportamenti incompatibili e inappropriati”, Morgan reagisce ai video pubblicati di recente in rete, secondo lui montati ad arte, per farlo apparire violento o maleducato. In un post su Instagram, in cui inserisce anche una lunga intervista a Le invasioni barbariche, scrive: “Non hanno il diritto di darmi addosso così, io non ho fatto un cazzo, e ho pensato: ma come è possibile che continuino a rappresentarmi negativo?”.

E Morgan ha continuato: “[…] non scambiatemi per una cosa che non sono, io ho una dignità e nessuno me la può togliere, nessuno ha questo diritto, chi lo fa è in cattiva fede. Guardate come è gentile Daria Bignardi e come mi parla, quello si chiama rispetto”, ha scritto nel post Morgan.

morgan fedez 1

Intanto, Fiorello nel suo programma mattutino ha ironizzato sul cantautore escluso dal talent show: “La questione è grave, Sgarbi sta facendo da paciere, ma la mia stima per lui resta, riconosco la sua genialità”, ha esordito. “Si fanno già i nomi dei sostituti di Morgan nella giuria di X Factor: tra questi Mike Tyson, l’incredibile Hulk, addirittura Gengis Khan”.

morgan

[…]

Infine, il Codacons ha annunciato “l’imminente presentazione di una istanza a Sky e Agcom”. Per l’associazione degli utenti si deve “fare chiarezza sulle accuse di Morgan su possibili irregolarità, favoritismi e discriminazioni a danno di alcuni concorrenti e sull’eccessivo utilizzo per pubblicità degli artisti in gara. Non entriamo nel merito della decisione di Sky Italia e Fremantle Italia, anche se da più parti si avanza il sospetto che il vero motivo dello stop a Morgan sia l'attacco reso in diretta all' "intoccabile" Fedez, ma nell’esclusivo interesse dei telespettatori ci vediamo tuttavia costretti a intervenire affinché sia fatta chiarezza.

morgan

La gara risulta ora fortemente alterata a causa dell'eliminazione di un giudice, a tutto danno dei telespettatori che da casa, attraverso i canali ufficiali, votano gli artisti che partecipano a X Factor, e degli stessi cantanti che si contendono la vittoria”, conclude l’associazione.

morgan x factor fedez dargen d amico scazza con morgan morgan morgan @sky20anni ambra angiolini e morgan 3 ambra angiolini e morgan 2 ambra angiolini morgan dargen 1 morgan morgan morgan ambra lite ambra angiolini morgan a x factor 7 lite ambra angiolini morgan a x factor 6 francesca michielin lite ambra angiolini morgan a x factor 1 copia morgan