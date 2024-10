14 ott 2024 14:23

“VOLEVO TROMBARE MARA VENIER” - A "DOMENICA IN" LUCA BARBARESCHI RICORDA CHE IN PASSATO HA DESIDERATO PORTARSI A LETTO LA CONDUTTRICE VENEZIANA E DURANTE UN SANREMO HA BUSSATO PIÙ VOLTE ALLA SUA PORTA CON LA SCUSA DEL DENTIFRICIO – LA RISPOSTA DI “ZIA MARA”: "HO APERTO LA PORTA E RISPOSTO CHE NON AVEVO NEMMENO IO IL DENTIFRICIO. POI HO CHIUSO LA PORTA E CIAO, ERO MOLTO FIDANZATA IN QUEL PERIODO" – VIDEO