“LA VOLGARITÀ È SEMPRE STATO IL SUO MARCHIO DI FABBRICA” – ANCHE SOPHIE MARCEAU SCENDE IN CAMPO CONTRO GERARD DEPARDIEU, DOPO LE NUMEROSE ACCUSE DI MOLESTIE RICEVUTE DALL'ATTORE, RICORDANDO LA TERRIBILE ESPERIENZA DURANTE LE RIPRESE DEL FILM “POLICE”: “ALL'EPOCA DISSI PUBBLICAMENTE CHE NON POTEVO SOPPORTARE IL SUO ATTEGGIAMENTO MALEDUCATO E INAPPROPRIATO. MOLTE PERSONE SI SONO RIVOLTATE CONTRO DI ME E DA ALLORA HO SEMPRE RIFIUTATO DI FARE FILM CON LUI" – L’APPELLO DI 60 PERSONALITÀ DELLA CULTURA FRANCESE E IL SOSTEGNO DI MACRON ALL’ATTORE

Traduzione da https://www.liberation.fr/

Non è la prima volta che Sophie Marceau prende posizione contro Gérard Depardieu, ma questa volta lo fa nel bel mezzo di una polemica nazionale che riguarda l'attore e i suoi eccessi con le donne.

Con una lettera a Paris Match, pubblicata giovedì 28 dicembre, l'attrice 57enne ricorda la sua scarsa opinione del "mostro sacro", risalente alla sua disastrosa esperienza durante le riprese di Police, una delle tante collaborazioni di Depardieu con il regista Maurice Pialat, nel 1985.

"All'epoca dissi pubblicamente che non potevo sopportare il suo atteggiamento maleducato e altamente inappropriato. Molte persone si sono rivoltate contro di me e mi hanno fatto passare per una parassita. Da allora ho sempre rifiutato di fare film con lui", ricorda l’attrice che allora aveva 19 anni.

Sulle pagine di Le Monde di luglio, Raphaëlle Bacqué e Samuel Blumenfeld hanno raccontato il calvario delle riprese. Secondo il produttore del film, l'attore si sarebbe comportato in modo inappropriato con le donne, palpeggiandole sui seni o sulle natiche. In una scena di schiaffi, ha colpito più volte la sua partner di scena... "Non ha mai osato toccarmi davanti alla troupe, altrimenti gli avrei dato un pugno in faccia. Ma con i poveri sarti...", disse all'epoca Sophie Marceau.

Attaccare Gérard Depardieu oggi sarebbe "troppo facile" con "tutte le persecuzioni che ha subito", dice la Marceau. Marceau, che "non vuole metterlo in difficoltà o seppellirlo", ma l’attrice poi rincara la dose: "Che tu sia Gérard Depardieu o Maurice Pialat, non si trattano le persone in questo modo, punto e basta". Guardando al passato, dice che "la volgarità e la provocazione sono sempre stati i suoi marchi di fabbrica". Ora viene accusato proprio di ciò per cui era stato elogiato.

Soprattutto, ha insistito Sophie Marceau dopo la pubblicazione di un articolo a sostegno di Depardieu da parte di decine di personalità del cinema, tra cui Carole Bouquet e Nathalie Baye: non erano le attrici già famose "che lui attaccava", ma "piuttosto le piccole assistenti".

Il "campo Depardieu" continua a organizzarsi sulla scia della difesa offerta dal capo di Stato mercoledì scorso durante il programma C à vous. Dopo che la famiglia dell'attore si è espressa, sostenendo che il documentario trasmesso su Complément d'enquête era stato falsificato, l'attore è stato difeso da una sessantina di artisti in un articolo pubblicato su Le Figaro.

Ciò ha provocato una reazione a catena da parte di organizzazioni e personalità impegnate nella lotta contro la violenza sessuale e sessista. Ad esempio, Laurent Boyet, presidente dell'associazione di protezione dell'infanzia Les Papillons, ha spiegato a Libération perché Pierre Richard, che ha firmato la petizione di sostegno, non può più essere uno dei suoi ambasciatori. Oppure il movimento MeTooMedia, che ha pubblicato un articolo su Le Monde per denunciare i commenti di Emmanuel Macron che "convalidano la cultura dello stupro ai più alti livelli di governo".

Martedì scorso, Isabelle Carré ha scritto sulla rivista Elle. Senza mai nominarlo, l'attrice e autrice ha preso posizione sulla vicenda Depardieu, denunciando il fatto che ci sono voluti "cinquant'anni per dire a un attore che non è accettabile il suo comportamento con assistenti, parrucchieri e partner, anche con il pretesto di osservazioni falliche". L'attrice 52enne racconta anche la propria esperienza di violenza sessuale, la prima volta quando aveva solo undici anni. "Un uomo mi ha fermato per strada per avere qualche informazione, pensavo. Con mia grande sorpresa, ha voluto toccare e commentare il mio seno: 'Sta crescendo, vero, ragazza, sta crescendo! Sbalordita, non mi sono mossa e lui ha continuato...".

