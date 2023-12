“UNA VOLTA MOSTRATI GLI ADDOMINALI, CI SI ASPETTA CHE TU LO FACCIA SEMPRE” – I 60 ANNI DI BRAD PITT, UNO DEI BONAZZI HOLLYWOOD PIU' AMATI MA ANCHE UNA DELLE STAR PIU’ ENIGMATICHE, DIVISO TRA LA SUA IMMAGINE DA “FIGO” E LE SUE INSICUREZZE – L’ATTORE È PIENO DI CONTRADDIZIONI: HA UN RAPPORTO OTTIMO CON LE SUE EX FIDANZATE MA POI FINISCE IN TRIBUNALE CON ANGELINA JOLIE - I PROBLEMI CON L’ALCOL, LA “PAUSA” DALLE SCENE CHE NESSUNO HA NOTATO E IL PARAGONE CON DI CAPRIO...

Estratto dell’articolo di Giulia Zonca per “la Stampa”

brad pitt 3

Il compleanno di Brad Pitt, che lo porta a quota 60, è una conferma di splendore per lui e una contraddizione per noi. Lo guardiamo e ci vediamo tutta l'attrattiva a cui desideriamo abbandonarci […], come si osserva il David di Michelangelo, per capirci, se non fosse che l'uomo in questione è un enigma. E non nel senso fascinoso del termine.

brad pitt fight club

Sessanta e li porta magnificamente, meglio dei cinquanta in cui stava dentro al matrimonio con Angelina Jolie e pare pure frastornato da un consumo smodato di alcool. Adesso ha fatto pace con il mondo e questo lo rende uno di quelle persone che hanno flirtato con l'abisso e ne sono uscite solari. […] Svela e rinnega, mostra e nasconde, […] ha ottimi rapporti con le ex e si fa portare in tribunale dall'ultima moglie per l'affidamento dei sei figli. Sposa cause umanitari che lo travolgono, corteggia gli stereotipi e si offende se qualcuno non capisce il gioco. Pure se c'è sempre qualcuno che non capisce il gioco.

brad pitt

[…] il perfetto erede di Robert Redford sfugge al carisma che lui stesso emana. Pitt ha appena lasciato una casa a Jennifer Aniston, «per i bei ricordi». […] Deve essere da tempo che mette in ordine i sentimenti perché prima del lascito concreto, la residenza di Beverly Hills in pegno ai tempi di Brad&Jen, già aveva concesso i diritti intellettuali alla prima fidanzata famosa, Juliette Lewis. Tre anni di amore folle e sgraziato quando lei aveva 17 anni e lui dieci di più eppure a distanza, le riconosce ancora «una testa che non stanca mai». […] che pure Gwyneth Paltrow ha di recente parlato del loro fidanzamento ai tempi di Seven come di «un momento magico», resta solo il capitolo Jolie.

brad pitt e jennifer aniston

Lì si crepa tutto e non tanto per la rissa legale tra i due: lei estrema, lui non proprio nel suo periodo più sano, […] Vigne da milioni vendute in Francia e figli ultra ventenni che cambiano deposizioni. Affari loro, ci sentivamo a disagio tra i dettagli delle liti tra Blasi e Totti e la reazione non è diversa solo perché qui si alza il livello di popolarità.

Resta l'omertà riqualificata in privacy, non si è capito se Pitt ha avuto atteggiamenti violenti oppure no. Lui ha detto che gli è stato essenziale stare lontano dalle scene per un po'e noi non ci siamo mai accorti che sia successo. Dalla pubblicità delle Pringles del 1981 a oggi. Gli piace essere bello, si secca perché «una volta mostrati gli addominali, ci si aspetta che tu lo faccia sempre».

Li ha esibiti in Thelma e Louise ha continuato a farlo e ora è ben lieto che lo paragonino al suo Benjamin Button, ma non vuole vivere in Fight Club. […] Insomma, sta sempre lì a sfoderare sorrisi seduttivi riguardo ai legami con gli uomini che racconta eppure non vuole essere confuso con loro.

[…]

angelina jolie brad pitt 1

Lui si divincola, si sente un attore intrappolato nel corpo di una star, un solido compagno traviato da un conquistatore seriale. Amicone del ben più risolto Clooney, partner di esistenza con Di Caprio a cui va benissimo privarsi del lato affidabile e riderci su.

Facile, lui è considerato il figlio di De Niro, nessuno mette in discussione il talento mentre a Pitt tocca svincolarsi dall'addominale. A 60 anni. Non ci dovrebbe pensare: ha una nuova fidanzata che fa la modella e tra un paio di lustri potrà tributarle tutto il suo retrospettivo amore. Ha un film in uscita sulla F1 e nessuno nella vita reale lo metterebbe mai su una monoposto alla sua età. Ma può permetterselo, è credibile e non è poco quando compi 60 sfuggenti anni.

brad pitt babylon wolfgang petersen e brad pitt troy brad pitt e jennifer aniston 3 brad pitt e jennifer aniston 2 brad pitt al ristorante di ronald mary brad pitt e angelina jolie 8 youn yuh jung brad pitt gwyneth paltrow e brad pitt 17 christina applegate e brad pitt robert redford brad pitt spy game brad pitt 6 brad pitt 1 angelina jolie, brad pitt e i figli brad pitt brad pitt jennifer aniston brad pitt 2 brad pitt 4 gwyneth paltrow brad pitt brad pitt sara hart brad pitt jill schoelen e brad pitt brad pitt e gwyneth paltrow 2 thandie newton e brad pitt brad pitt cogan – killing them softly angelina jolie brad pitt angelina jolie brad pitt BRAD PITT GONNA 5 brad pitt gonna angelina jolie brad pitt 2 brad pitt i lividi di angelina jolie 2 angelina jolie BRAD PITT GONNA