“UNA VOLTA, PRIMA DI UNO SKETCH, CRAXI MI CHIESE DI DIVENTARE SINDACO DI NAPOLI. POI ENTRAI IN SCENA VESTITO DA DONNA E FINI' TUTTO LI'” – RENZO ARBORE CONFESSIONS: “CON LORY SANTO CI FU UN BREVISSIMO FLIRT, GLIELA PRESENTAI IO A FELLINI” – “LA CENSURA IN TV? QUANDO PER MOTIVI POLITICI LA PAROLA ‘PATRIA’ ERA BANDITA, IO CREAI ‘TELEPATRIA’- “IN TV NEL 1976 I TRAVESTITI NON SI ERANO MAI VISTI, EPPURE BUCARONO LO SCHERMO” – “LA COSA CHE MI È VENUTA MEGLIO? ‘QUELLI DELLA NOTTE’. QUELLA PEGGIO? LA…” -

renzo arbore appresso alla musica

Estratto dell’articolo di Andrea Scarpa per “il Messaggero”

Alla domanda su cosa abbia sempre cercato nella sua carriera, il Cavaliere di Gran Croce - Mattarella gli ha dato l'onorificenza più alta della Repubblica italiana il 15 gennaio 2022, ma già dal 1992 era Grande ufficiale Renzo Arbore risponde senza esitare: «Ho sempre cercato di razzolare nell'inconsueto».

RENZO ARBORE TELEPATRIA INTERNATIONAL

Come?

«Da piccolo sognavo di fare l'artista. Che per me significava, e significa, essere originali e un po' eccentrici. Cosa che ho sempre ricercato nei circa cento personaggi che ho lanciato […] nei ventuno format che ho creato […] e nei film, nei dischi e nei concerti che ho fatto. Quando per motivi politici la parola patria era bandita, per esempio, ci feci un programma intero».

RENZO ARBORE LORY DEL SANTO Tagli ritagli e frattaglie

Telepatria International?

«Esatto. Nel 1981 si poteva dire solo Paese. Non c'era la sfilata ai Fori Imperiali e le bandiere venivano quasi nascoste. E io organizzai tre puntate di uno show tutto sull'italianità con Tognazzi nei panni di San Giuseppe e Villaggio in quelli di Cristoforo Colombo. Benigni lo trasformai in Dante Alighieri e Verdone in un anziano garibaldino. In studio invitai veri marinai e soldati, misi il tricolore ovunque, e chiamai Lory Del Santo come ospite fissa».

INDIETRO TUTTA ARBORE FRASSICA

Con lei, che pochi mesi primalanciò su Rai2 come sexy archivista in "Tagli, ritagli e frattaglie", ebbe una storia, giusto?

«Sì. Brevissima, un flirt. Così fu anche per De Crescenzo».

E Fellini?

«Federico rimase molto colpito da lei. Gliela presentammo noi, su sua richiesta, […]».

La sexy archivista, le Sorelle Bandiera tutti uomini le ragazze Coccodè: nella Rai di oggi, con l'ossessione del politically correct, sarebbero passate?

«Se andò bene all'epoca, in pieno femminismo, non penso che oggi ci sarebbero problemi. In tv nel 1976 i travestiti non si erano mai visti, eppure bucarono lo schermo: i bambini a Carnevale si vestivano da Sorelle Bandiera».

roberto d'agostino dago renzo arbore

[…] La cosa che le è venuta meglio qual è?

«Difficile da dire. Credo Quelli della notte».

La gestione di quel successo fu complicata?

«Dopo Quelli della notte mi sentii come se fossi caduto da cavallo. Dovevo rimontare subito in sella. E così feci Indietro tutta, un programma completamente diverso a base di improvvisazioni e satira sulla tv. Un trionfo. Alla fine dell'ultima puntata, mentre cantavo Io faccio o show, mi fu chiarissimo che non avrei fatto il tris. C'è un momento in cui, senza microfono, dico: "Basta, ci rivediamo tra 20 anni". Non potevo chiedere di più. Dovevo cambiare. E nacque l'Orchestra Italiana».

renzo arbore mariangela melato

E quella venuta peggio?

«La famiglia. Non aver sposato Mariangela Melato».

[…]

È vero che le chiesero di fare il sindaco di Napoli?

«Sì. Craxi. Venne nel camerino dove mi stavo preparando per fare lo sketch di Malafemmena con Gigi Proietti: "De Crescenzo ha già detto di no, tu che fai?". "Te lo dico dopo", risposi. Lui andò in platea e io mi vestii da donna, come da copione. Quando entrai in scena vestito in quel modo lo guardai negli occhi e ci dicemmo tutto (ride, ndr)».

dago arbore quelli della notte

Il talent scout infallibile oggi su chi punterebbe?

«Per la tv di oggi Stefano De Martino. Dice di ispirarsi a me».

Chi la fa ridere?

«Lillo e Greg».

[…]

lucio dalla renzo arbore piero angela

Sanremo lo vedrà o dura troppo?

«Certo. Per capire che aria tira, non me lo perderò».

Arbore avrebbe scommesso su Amadeus?

renzo arbore lega del filo d'oro

«Come dj, sì. Per il resto è stato sorprendente: è diventato bravissimo».

Che previsione fa, l'anno prossimo ci sarà ancora lui, o no?

«È benvoluto dagli artisti, è informato, sceglie bene le canzoni. Chi ci mettono al suo posto?».

[…]

Per la Lega del filo d'oro lei fa il testimonial e la beneficenza da 35 anni. Visto il caso Chiara Ferragni, spiega come ci si mette al servizio degli altri in maniera corretta?

«È semplice. Con generosità e serietà. Senza mai mischiarla a operazioni commerciali. La credibilità è tutto».

[…]

