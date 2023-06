“A VOLTE MI SENTO GIACOMO E A VOLTE JENNY, DEVO ANCORA FARE CHIAREZZA SU ME STESSO” – IL TRANS-DERMATOLOGO PLASTICO (PAZZO PER IL BISTURI) GIACOMO URTIS CONFIDA A NOVELLA 2000 CHE STA CERCANDO DI “ACQUISIRE UN ASPETTO VAGAMENTE FEMMINILE: “NESSUN CAMBIO DI SESSO. SONO SEMPRE IO CON UN PO’ DI FLUIDITÀ. LA MIA AMBIGUITÀ FA TENDENZA. MI SENTO ATTRATTO DA CHI MI FA STARE BENE, UOMO O DONNA CHE SIA”.

Estratto da fanpage.it

giacomo urtis foto di bacco (5)

Giacomo Urtis, passione ritocchi estetici. Il chirurgo dei Vip, popolarissimo sui social e nell’ambiente dello spettacolo, negli ultimi tempi si è lasciato andare a diversi interventi chirurgici che, stando a quanto lui stesso ha dichiarato, gli avrebbero permesso di esprimere a 360 gradi la sua personalità. Nessun cambio di sesso, ha messo in chiaro: “Sono sempre io con un po’ di fluidità”.

Giacomo Urtis e il rapporto con la chirurgia

Dopo un’intervista rilasciata a Francesca Fagnani, che lo scorso marzo lo aveva reso protagonista di un episodio cliccatissimo di Belve, oggi Giacomo Urtis confida alle pagine di Novella2000 come si sente riguardo al tema della sessualità e dell’intervento dei bisturi. È reduce da una recente operazione di ‘lip lift’, che ha lo scopo di ridefinire i contorni delle labbra, senza gonfiarle. Non ha intenzione di fermarsi, però, e ha già in calendario un nuovo intervento: “Vi anticipo solo che ha a che fare col viso”, spiega a Novella2000. “Quanto al corpo, l’ho già plasmato a mio piacimento e sono soddisfatta”.

giacomo urtis a belve 3

Giacomo Urtis sulla sua sessualità fluida

giacomo urtis a belve 2

Non è un mistero che i recenti ritocchi estatici abbiano portato Urtis sempre di più nella direzione di plasmare un’immagine al femminile. Non a caso, lui stesso diverse volte utilizza il pronome femminile per parlare di sé e, a quanto pare, questa scelta corrisponderebbe ad una fase in cui non sente di categorizzare la sua persona in un genere o nell’altro. “Ogni tanto mi sento Giacomo e ogni tanto Jenny”, ha confidato il chirurgo. “Ma sono anche gli altri, rivolgendosi a me come donna, a crearmi confusione. Sono in una fase che mi vede con un gigantesco punto di domanda in faccia, non avendo fatto ancora chiarezza in me stesso”, racconta. “È un’ambiguità, la mia, che sta iniziando a fare tendenza”. In quanto alla sua sessualità ammette: "Mi sento attratto da chi mi fa stare bene, indipendentemente che sia massai mio o femmina, In una relazione non esiste solo il sesso, attività nella quale non sono nemmeno così bravo".

