Torna Belve, il programma ideato e condotto da Francesca Fagnani, finalmente in prima serata il martedì su Rai2. Un ciclo di puntate dedicate a donne (e uomini) indomabili, ambiziose, forti, non necessariamente da amare, ma che non si potrà fare a meno di ascoltare.

Nella puntata in onda stasera, martedì 28 febbraio, anche Michela Andreozzi con poterà sul palco di Belve un inteso monologo teatrale, e ancora Ubaldo Pantani con un ironico sketch, e infine spazio alle incursioni comiche delle Eterobasiche e di Cristina Di Tella.

Carolina Crescentini – tra le attrici più apprezzate del cinema italiano e tra le protagoniste della fortunata serie Rai Mare Fuori– si racconta a Francesca Fagnani nella seconda puntata di Belve e fa il punto sulla sua vita professionale e sentimentale.

Belve è prodotto da Rai-Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle Italia. Ideato e condotto da Francesca Fagnani, e scritto da Fabio Pastrello, Antonio Pascale e Gabriele Paglino, per la regia di Duccio Forzano.

L’appuntamento con Belve è dal 21 febbraio tutti i martedì in prima serata su Rai2 per cinque puntate; sempre disponile on demand su RaiPlay.

