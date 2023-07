1 lug 2023 09:30

“VOMITA DI CONTINUO E NON RIESCE AD ALZARSI DAL LETTO, L’INFEZIONE STA DEVASTANDO IL SUO CORPO” – NON ARRIVANO BUONE NOTIZIE DAGLI AMICI DI MADONNA, TORNATA A CASA DOPO IL RICOVERO IN TERAPIA INTENSIVA PER UNA GRAVE INFEZIONE BATTERICA – LA POPSTAR 64ENNE ERA STATA TROVATA PRIVA DI SENSI NEL SUO APPARTAMENTO DI NEW YORK – UN'AMICA DI FAMIGLIA AVEVA RIVELATO COME I SUOI PARENTI SI FOSSERO “PREPARATI AL PEGGIO” DOPO IL RICOVERO...