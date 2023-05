“VORREI RINGRAZIARE GLI ELETTORI DI FRATELLI D’ITALIA CHE MI HANNO LIBERATO DALL’IMMENSA VOLGARITÀ DI LUCIANA LITTIZZETTO” - CAMILLO LANGONE: “E’ STATA L’EMANCIPAZIONE DA UN DOMINIO DI BASSEZZE E MALIGNITÀ IL CUI PEDAGGIO MI VENIVA ESTORTO CON LA BOLLETTA DELLA LUCE, E SENTO DI DOVER RINGRAZIARE CHI QUELLA DOMENICA SI È PRESENTATO AI SEGGI PER VOTARE FRATELLI D’ITALIA”

Estratto dell’articolo di Camillo Langone per www.ilfoglio.it

camillo langone

Vorrei fare […] un bagno di umiltà. […] Alle ultime elezioni (come pure alle penultime, alle terzultime…) non ho votato. […] non ho ritenuto di partecipare ai ludi cartacei. Oggi tuttavia festeggio la liberazione dall’immensa volgarità di Luciana Littizzetto, l’emancipazione da un dominio di bassezze e malignità il cui pedaggio mi veniva estorto con la bolletta della luce, e sento di dover ringraziare chi quella domenica si è presentato ai seggi per votare Fratelli d’Italia. Vorrei ringraziarli uno a uno quegli elettori. (No, non credo alla motivazione esclusivamente economica del passaggio a Discovery, non sono marxista, i soldi spiegano tanto ma non spiegano mai tutto).

