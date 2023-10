“VORREI TANTO SCOPARTI” - BARBRA STREISAND RACCONTA DI QUELLA VOLTA IN CUI MARLON BRANDO VOLEVA INFILARSI NEL SUO LETTO: “MI HA PROPOSTO DI FARE SESSO MENTRE SUA MOGLIE ERA NELLA STANZA ACCANTO, POI SIAMO DIVENTATI AMICONI” - I DUE SI SONO INCONTRATI A UNA FESTA QUANDO LEI AVEVA 24 ANNI E LUI 42: “MI HA INVITATA A PASSARE LA NOTTE CON LUI NEL DESERTO, MA GLI HO DETTO DI NO. MARLON ERA OSSESSIONATO DAL SESSO. SI SVEGLIAVA OGNI MATTINA CHIEDENDOSI “E OGGI CHI MI SCOPO?”

Barbra Streisand incontrò Marlon Brando, la sua “cotta adolescenziale”, a una festa nel 1966.

Il donnaiolo avrebbe detto alla Streisand (di 18 anni più giovane di lui) “vorrei tanto scoparti” mentre la sua terza moglie, l'attrice francese allora 24enne Tarita Teriipaia, si trovava ella stanza accanto.

Barbra pubblicherà il suo libro di memorie “My Name Is Barbra” a novembre 2023 e “Vanity Fair” ha rivelato alcuni dei passaggi più peperini. C'è un intero capitolo, dal titolo “Brando”, nel quale vengono rivelati i dettagli dell’incontro del 1966. Secondo la Streisand, Brando si avvicinò a lei dopo aver visto il suo film Funny Girl, chiamandola e dicendole: “Sei stata davvero brava, ma corri in modo buffo”.

Streisand, 81 anni, è diventata famosa negli anni '60 e ad oggi fa parte di un piccolo gruppo di artisti che possono vantare la vittoria di Emmy, Grammy, Oscar e Tony. Dopo aver firmato con la Columbia Records divenne rapidamente famosa, aggiudicandosi un Grammy nel 1963 per The Barbra Streisand Album.

Nel 2012 la Streisand rivelò a Piers Morgan di un viaggio nel deserto fatto insieme a Brando negli anni ’70: la gita era durata un solo giorno dal momento che, secondo la CNN, lei non aveva alcuna intenzione di passare la notte fuori con lui.

Ha detto a Morgan: «Brando voleva portarmi nel deserto, a vedere i fiori di campo e voleva dormire in una città fantasma, ma io ho rifiutato».

I due rimasero amici nonostante il no della Streisand: infatti erano soliti parlare al telefono “per ore e ore”.

Brando ha avuto almeno 11 figli da donne diverse, oltre che rapporti con vari uomini. «L'omosessualità è talmente di moda che non fa più notizia. Come un gran numero di uomini, anch'io ho avuto esperienze omosessuali e non me ne vergogno» raccontò ad un giornalista francese nel 1976.

