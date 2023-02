“IL VOTO NON ESISTE” – A “BELVE” ANNA OXA PARLA IN TERZA PERSONA, SFANCULA LA 25ESIMA POSIZIONE IN CLASSIFICA A SANREMO E RISPONDE IN MANIERA SIBILLINA: “PERCHÉ MI SONO SOTTRATTA A TUTTE LE INTERVISTE? CI POSSONO ESSERE RAGIONI CHE NON POSSO RIVELARE. LA LITE CON MADAME? È STATA ORCHESTRATA AD ARTE DA QUALCHE SALOTTINO. ABBIAMO FATTO QUERELA. PER DENIGRARE QUALCUNO DEVI INVENTARE UNA STORIA. VIVIAMO IN TEMPI TERRIBILI…” - VIDEO

ANNA OXA A 'BELVE'

francesca fagnani 4

Anna Oxa, tra le cantanti italiane più famose e seguite, ospite in esclusiva a Belve.

Su Sanremo, quando la Fagnani chiede cosa ne pensa della 25° posizione in classifica, la Oxa risponde che non riconosce il voto: «Per me il voto non ha valore, non esiste. Il vero voto è il messaggio che hai trasferito, non è un numero».

Incalzata dalla Fagnani che le chiede perché si sia sottratta a tutte le interviste risponde sibillina: «Ci possono essere ragioni che ora non posso rivelare». E ancora sull’affaire Madame: «La nostra lite orchestrata ad arte da qualche salottino. Non posso dire altro, abbiamo fatto querela. Ci sara’ modo piu’ avanti per raccontare».

anna oxa a belve 4

Quando la Fagnani le chiede perché tutti l’hanno presa subito per vera, la Oxa taglia corto: «Per denigrare qualcuno devi inventare una storia… viviamo in tempi terribili. Non posso aggiungere altro. Ci sarà modo più avanti per raccontare».

