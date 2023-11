“ERANO SU UN DIVANO, WILL ERA PIEGATO E DUANE ERA IN PIEDI DIETRO DI LUI”

Dopo la quiete è ritornato sotto l’occhio del ciclone. Questa volta non per delle sue azioni dirette, bensì per alcune dichiarazioni che Bilal, l’ex manager-amico di Will Smith, ha riportato alla vlogger Tasha k nel corso di un’intervista. I pesanti gossip riguardano l’attore protagonista di ‘Willy, il principe di Bel-Air’, che sarebbe stato sopreso sul set mentre aveva un rapporto sessuale con il collega Duane Martin ai tempi di registrazione della famosissima serie televisiva […]

“Ricordo benissimo la scena, – dichiara l’ex assistente di Will – ho aperto la porta del camerino di Duane, che recitava in Willy-Il principe di Bel Air, ed è stato allora che l’ho visto fare sesso con Will. Erano su un divano e io mi sono imbattuto in tutto questo per caso. Will era piegato sopra e Duane era in piedi dietro di lui”. Non si è fatta attendere la risposta del 55enne che, tramite un suo portavoce, ha seccamente smentito la notizia: “Tutta questa storia è stata completamente inventata. Smith sta considerando la possibilità di intraprendere un’azione legale”, riporta TMZ.

Le rivelazioni non sono finite qua perché lo stesso Bilal si è soffermato sul rapporto d’intimità tra il premio Oscar e l’ex moglie Jada Pinkett, dichiarando che: “Se una donna è abituata a certe dimensioni, non puoi pensare di soddisfarla con ciò che tutti definiscono un ‘mignolo’. Jada era una delle attrici più desiderate e per Will sposarla è stata una vittoria. Loro, in realtà, sono separati già da sette anni“. Attendiamo le mosse di Smith.

