TOMASO MONTANARI, RETTORE DELL'UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA E FIRMA DEL "FATTO", FINISCE SOTTO ATTACCO – SALVINI GLI DA' DEL "CRETINO" E DELL'INETTO, LA REPLICA: "PER ME È UNA MEDAGLIA. PER IL PAESE, UN MINISTRO COSÌ È UN PROBLEMA" – MA ANCHE VITTORIO SGARBI, SOTTOSEGRETARIO ALLA CULTURA, INSORGE: "MONTANARI VA SANZIONATO DAL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ"

MONTANARI SOTTO ATTACCO PER ZEFFIRELLI

Dal “Fatto quotidiano”

"Guerra, nazionalismo, inquinamento e inutile consumo: mi pare il modo giusto per ricordare un mediocre razzista. #Zeffirelli", ha scritto l'altroieri su Twitter Tomaso Montanari, rettore dell'Università per stranieri di Siena e firma del Fatto, per contestare la commemorazione del regista a Firenze.

Immediato l'attacco di Matteo Salvini, ministro per le Infrastrutture: "Se uno dà di razzista a Zeffirelli è un cretino, peggio ancora come responsabile di un'università che apre le porte d'Italia al mondo "Credo che" Montanari 'non possa fare il rettore per "questo disprezzo per la cultura. Se non tace, lo dirò al ministro dell'Università" perché lo "sanzionasse ha detto il sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi. "Salvini torna a insultarmi e a violare l'autonomia dell'università garantita dalla Costituzione. Per me, una medaglia. Per il Paese, un ministro così è un problema", ha replicato a stretto giro Montanari

2. SE ZEFFIRELLI ERA MEDIOCRE, COS’È MONTANARI?

Estratto dell'articolo di Daniele Dell’orco per “Libero quotidiano”

L’altro giorno si è superato twittando: «Da mezz’ora su Firenze passano aerei da guerra. Sono le Frecce tricolori che provano per domani, quando onoreranno il centenario del maestro Scespirelli. Guerra, nazionalismo, inquinamento e inutile consumo: mi pare il modo giusto per ricordare un mediocre razzista. #Zeffirelli».

Il riferimento è alle celebrazioni che ieri a Firenze hanno ricordato il grande regista scomparso pochi anni fa (il sindaco Dario Nardella, del Pd, gli ha intitolato il Belvedere). In poche righe Montanari è riuscito ad esprimere il suo folle anti-italianismo: prima ha vilipeso la Pattuglia Acrobatica Nazionale, che è composta da MB-339 che sono aerei “da guerra” solo sulla carta visto che in guerra non ci vanno ed esportano invece da decenni il tricolore sui cieli di tutto il mondo; poi ha insultato la memoria di Zeffirelli; infine ha degradato l’istituzione universitaria visto che non si sa per quale ragione ma Montanari è rettore dell’Università per stranieri di Siena e dovrebbe misurare le sue parole proprio perché rappresenta immeritatamente l’Italia agli occhi di chi viene dall’estero.

Matteo Salvini glielo ha ricordato: «Se uno non riesce a rispettare la storia di un grande uomo di cultura, di arte, di teatro, di cinema, di poesia, è un inetto. Chi rappresenta la Toscana e l’Università italiana nel mondo non può avere il cervello così piccolo». E critiche sono arrivate anche dal Terzo polo, in particolare dall’eurodeputato fiorentino di Italia Viva e Renew Europe, Nicola Danti («Ha detto una bestialità») e Vittorio Sgarbi, sottosegretario alla Cultura («Va sanzionato dal ministro dell’Università»). Sulla sua inadeguatezza, Montanari ha messo d'accordo tutti.

