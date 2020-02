Comunicato Stampa

L’icona dell’hard Milly D’Abbraccio ha un rimpianto, quello di non aver fatto un figlio con il suo storico ex fidanzato Antonio Zequila. L’ex pornostar dichiara: “eravamo una coppia bellissima nel lontano 1990, avrei dovuto fare un figlio con Zequila, sarebbe venuto fuori stupendo, questo è un grande rimpianto che ho.

Conoscevo bene la mamma, il papà e la sorella ed andavo spesso a Pagani da loro, erano persone deliziose, pure Antonio conosce bene i miei figli, anzi mio figlio Mattia è stato salvato una notte da Antonio, era piccolino e l’ha portato all’ospedale Bambin Gesù di Roma perché stava male, da lì ho capito che sarebbe stato un padre perfetto! - l’ex star a luci rosse prosegue - lui era un attore rampante, all’epoca in cui ci siamo conosciuti lavorava con il grande regista cinematografico e teatrale Memè Perlini, io ero all’apice della mia carriera di attrice tradizionale, insieme abbiamo fatto tante cose...ospitate a Colpo Grosso come ospiti vip, avevamo inscenato uno spogliarello e fu subito scandalo; poi siamo andati ospiti al Maurizio Costanzo Show più volte, tutti i giornali scandalistici parlavano di noi due. - La D’Abbraccio si appella a Signorini e agli auguri del GF Vip -

Fatemi entrare nella casa del Grande Fratello Vip per incontrare Antonio, ci eravamo sempre tenuti in contatto anche dopo esserci lasciati ma purtroppo non ci sentiamo e vediamo da 10/15 anni, per questo voglio entrare in casa per fargli una sorpresa! - La Milly nazionale prosegue con il racconto - Eravamo molto legati, poi ci siamo lasciati perché lui era molto preso dalla sua carriera di attore, dalla sua bellezza alla Dorian Gray e dal suo essere esageratamente narciso e io mi sono lanciata nel mondo dell’hard, per questo le nostre strade si sono divise.

Io lo conosco bene ed è difficile da comprendere, per questo nella casa viene spesso frainteso, ma io so che è un bravo ragazzo, siamo abbastanza simili, siamo entrambi partenopei, lui da Pagani io da Avellino. - e poi la confessione choc - Zequila è un pornodivo mancato, non potevo presentargli un amica che se la voleva fare. All’epoca era un fidanzato troppo impegnativo, era fissato con il sesso in maniera esagerata, tipo Rocco Siffredi, ma molto bravo a letto e super dotato!

Avrebbe potuto fare una carriera genitale come pornostar, a dire il vero io ho provato a trascinarlo ma lui ha desistito pur essendo però molto allettato da ciò; ho insistito ma poi non ha voluto. Col senno di poi ha fatto bene a non fare il porno, così non è rimasto incastrato in un ruolo come ci sono rimasta incastrata io. - Milly D’Abbraccio conclude così con una frecciatina a Rocco Siffredi -

Rocco e Antonio si conoscevano all’epoca e litigavano spesso su chi fosse stato il più bello e desiderato dalle donne, erano in competizione.

Se Zequila si fosse lanciato nel mondo dell’hard sicuramente avrebbe dato del filo da torcere a Siffredi…