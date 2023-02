16 feb 2023 11:38

LA LEGGE DEL BLANCO! IL CANTANTE E’ STATO INDAGATO DALLA PROCURA DI IMPERIA PER DANNEGGIAMENTO – L’ACCUSA E’ DI AVER DISTRUTTO IL “GIARDINO DI ROSE” SUL PALCO – LA SPIEGAZIONE DELL’ARTISTA: "NON SENTIVO IN CUFFIA, NON POTEVO CANTARE. MA ALMENO MI SONO DIVERTITO” (ECCO BRAVO: ADESSO SI DIVERTONO I MAGISTRATI)