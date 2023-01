IL LEGGENDARIO CHITARRISTA JEFF BECK È MORTO A 78 ANNI PER UNA MENINGITE BATTERICA – ESPLORATORE DEL ROCK-BLUES, OTTENNE IL SUCCESSO CON GLI YARDBIRDS, NEI QUALI ENTRÒ AL POSTO DI ERIC CLAPTON – CELEBRE IL SUO RIFIUTO AI ROLLING STONES: “DISSI DI NO: SAREI DIVENTATO RICCO MA NON FELICE” – L'ULTIMO ALBUM CON JOHNNY DEPP – VIDEO

Da www.ansa.it

jeff beck 2

Il leggendario chitarrista rock Jeff Beck, che di recente aveva inciso un album con Johnny Depp, è morto a 78 anni per una forma letale di meningite batterica. "Per conto della famiglia è con grande dolore che annunciamo la scomparsa di Jeff", ha annunciato la pagina Twitter del musicista britannico diventato famoso con gli Yardbirds (dove aveva rimpiazzato Eric Clapton) e poi nel gruppo che porta il suo nome con Rod Stewart.

jeff beck 7

Col suo tono, presenza fisica e volume, Beck aveva ridefinito la musica per chitarra negli anni Sessanta e influenzato movimenti come l'heavy metal, il jazz rock e il punk. Vincitore di sei Grammy per la migliore performance strumentale rock e un altro per la migliore performance strumentale pop, Beck è morto in un ospedale vicino alla sua casa nel Surrey.

Nel 1965, quando era entrato negli Yardbirds per rimpiazzare Clapton, un altro 'guitar hero', il gruppo era già al centro del crescente movimento del blues elettrico in Gran Bretagna. Tre anni dopo aveva formato la sua band con Stewart, all'epoca poco noto, e l'altrettanto oscuro Ron Wood poi diventato una colonna dei Rolling Stones. Il gruppo aveva debuttato nel 1968 con 'Truth' che fece da traccia a un altro collega degli Yardbirds, Jimmy Page, quando parecchi mesi più tardi formò i Led Zeppelin.

Jeff Beck con Aynsley Dunbar Rod Stewart e Ronnie Wood nel 1967

Nel 1974 Jef intraprese una carriera solista: con l'album 'Blow by Blow' aveva spostato l'equilibrio delle sue influenze dal jazz al rock e al funk. 'Blow by Blow' divenne un Billboard 5 e un successo al platino.

A giugno Beck aveva cominciato a collaborare con Depp che lo considerava il suo mentore: dopo aver calcato un paio di palcoscenici in Gran Bretagna una volta conclusa la battaglia legale con la ex moglie Amber Heard, i due avevano inciso un album, '18', a cui l'attore aveva contribuito con due brani originali.

johnny depp jeff beck

Johnny e Jeff si erano conosciuti nel 2016 e ben presto avevano capito di essere anime gemelle. Beck aveva reso omaggio all'amico: "Da anni non ho avuto un altro partner artistico come lui. Depp è stata una forza creativa per questo disco e spero che la gente lo prenda sul serio come musicista".

