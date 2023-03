LEI SÌ CHE SA COME METTERE IL FUTURO IN BANCA – ANGELINA JOLIE, CHE CI SBOMBALLA CON LE BATTAGLIE PER I DIRITTI UMANI DEI PIÙ POVERI, È STATA AVVISTATA CON DAVID MAYER DE ROTSCHILD, EREDE DEL RAMO BRITANNICO DELLA RICCHISSIMA DINASTIA DI BANCHIERI – I DUE PICCIONCINI SONO STATI BECCATI A MALIBU, IN CALIFORNIA, ALL’USCITA DEL RISTORANTE NOBU – DAVID HA 44 ANNI, E NON SAPENDO COME IMPIEGARE IL PATRIMONIO, SI È RICICLATO COME ECO-AVVENTURIERO (LA SOLITA SCUSA PER SCOPARE)

Estratto dell'articolo di Carola Uber per “Chi”

angelina jolie david mayer de rotschild

Angelina Jolie non è più single, forse. L'ultima indiscrezione sul suo status sentimentale riguarda una possibile, probabile, verosimile e auspicabile (per entrambi) relazione con David Mayer de Rothschild, e se fosse vera sarebbe una bomba.

[…]. Per il momento sono soltanto indiscrezioni, ma di certo c'è che lei e Rothschild si sono incontrati e si sono piaciuti, come dimostra il pranzo della durata di tre ore che hanno condiviso chiacchierando amabilmente a Malibu, in California.

Le foto scattate all'uscita del ristorante Nobu li mostrano belli e sorridenti: lei con un vestito nero, uno dell' infinita collezione di abiti lunghi neri di cui ha fatto una divisa, ma con il sexy dettaglio di un oblo laterale sul punto vita, décolleté nere, occhiali da sole e capelli sciolti, non più corvini, ma quasi biondi: lui (al contrario di lei, copertissimo), in maglione, giacca e pantaloni casual e quel dettaglio frivolo delle calze a righe arancioni.

david mayer de rotschild da chi

[…] In attesa di sviluppi non resta che capire chi è, al di là del suo cognome altisonante e tintinnante, David Mayer de Rothschild, 44enne dai capelli lunghi e brizzolati, gli occhi azzurri, alto. bello, ricco e generoso, dotato di un doppio fascino: quello dell'avventuriero e quello del miliardario.

[…] David, ha un passato da campione nel salto a ostacoli, al college ha seguito studi di medicina naturale per poi comprare, a soli 23 anni, una fattoria organica in Nuova Zelanda. D'un tratto la folgorazione: invitato a prendere parte a una spedizione artica, ha iniziato a interessarsi di emergenza climatica e vari disastri ecologici facendone la sua prima occupazione e preoccupazione, come si legge su Instagram: «Non pretendo di conoscere le risposte per proteggere la Natura, ma credo davvero che possiamo darle una voce», recita la sua bio.

angelina jolie e david mayer de rotschild da chi 2

Lui la voce gliel'ha data come divulgatore (con libri, documentari e siti Internet), ma anche scendendo in campo con missioni da vero esploratore: ha attraversato l'Artico dalla Russia al Canada in cento giorni, ha partecipato a una spedizione nell' Antartico, ha navigato nell'Oceano Pacifico da San Francisco a Sydney su un catamarano, chiamato Plastiki, realizzato interamente con bottiglie di plastica riciclate e materiali eco-friendly, si è avventurato nelle foreste pluviali dell'Ecuador e dell' Amazzonia per documentare i danni ambientali causati dalle compagnie petrolifere e idroelettriche, ha dato vita a società e fondazioni per l'educazione alla sostenibilità, ha fondato una comunità di "ambientalisti avventurosi e, negli anni, ha ricevuto diverse onoreficenze per le sue attività di sensibilizzazione nonché tenuto discorsi alle Nazioni Unite.

Proprio come la Jolie, ambasciatrice di buona volontà dell'UNHCR, l'Agenzia Onu per i rifugiati, per oltre vent'anni. fino allo scorso dicembre.

angelina jolie e david mayer de rotschild da chi 3

[…] C'è però un piccolo parti colare: fino al 2020 Rothschild risultava sposato con l'attrice Karina Deyko (e vivevano in una splendida villa a Venice Beach, in California), ma dopotutto nessuno è perfetto.

