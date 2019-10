LEONARDO DA VINCI CONTRO MARIA LA SANGUINARIA - ALBERTO ANGELA CON UN SOLO CONCORRENTE HA SCONFITTO LO SQUADRONE DI ''AMICI CELEBRITIES'' - DELBECCHI: ''MA ALLORA CON LA CULTURA SI MANGIA, ANZI, CI SI ABBOFFA DI AUDITEL. SÌ, PERÒ MARIA CI HA MESSO DEL SUO; IL DA VINCI SA FARE TANTE COSE, MENTRE QUESTE SEDICENTI 'CELEBRITIES' COME FABRIZIO BISCIGLIA O PAMELA CAMASSA SANNO FARE ANCORA MENO DEI VECCHI VIP, CHE NOTORIAMENTE NON SANNO FARE NULLA''

Nanni Delbecchi per “il Fatto quotidiano”

L' Alberto Angela Fan Club della rete è in festa; con un solo concorrente, Leonardo da Vinci, sabato sera il loro eroe ha sconfitto Maria De Filippi e lo squadrone dei suoi Amici Celebrities, Davide contro Golia non avrebbe saputo fare di meglio. Ma allora con la cultura si mangia, anzi, ci si abboffa di auditel. Sì, però Maria ci ha messo del suo; il Da Vinci sa fare tante cose, mentre queste sedicenti celebrities rispondenti ai nomi di Fabrizio Bisciglia o Pamela Camassa sanno fare ancora meno dei vecchi Vip, che notoriamente non sanno fare nulla.

Per forza hanno reso meno dei debuttanti, gli unici in Tv a farsi un mazzo così nella speranza di diventare anche loro Vip e non fare più un beato cavolo.

E poi, diciamolo, da Dan Brown in poi anche Leonardo è un Vip, forse il primo Vip della storia, risalente all' epoca in cui i Vip si davano da fare, e ha trovato in Angela il miglior mentore televisivo dai tempi del maestro Manzi. Se "Leonardo da Vip" fosse stato invitato che so, da Barbara D' Urso, le cose sarebbero andate diversamente, non avrebbe scampato un terzo grado ESCLUSIVO sulle sue inclinazioni sessuali, finché in studio sarebbe entrata a sorpresa Monna Lisa.

Se lo avesse accolto, che so, Nicola Porro, qualcuno gli avrebbe chiesto se non si sente manovrato da Soros; se poi fosse finito da Marzullo, da un quarto di secolo dominus della cultura Rai, "Leonardo, si faccia una domanda e si dia una risposta". Diciamo la verità: bravo è bravo, ma gli è pure andata di culo.

