“COME RIDICOLIZZA GIORGIA MELONI IL FIDANZATO GIAMBRUNO NON CI RIESCE NESSUNO IN ITALIA. L'UNICO CHE FA VERA OPPOSIZIONE ALLA COMPAGNA”

Giuseppe Candela

tweet sui fuori onda di andrea giambruno 10

@GiusCandela

GIAMBRUNO FUORIONDA A #StrisciaLaNotizia Parolacce, si tocca il pacco, fa "il provolone" e....c'è sempre di mezzo il ciuffo!

Giuseppe Candela

@GiusCandela

Il fuorionda di #Giambruno è la notizia politica del giorno. Con le possibili chiavi di lettura...

#StrisciaLaNotizia

Sirio

@siriomerenda

Giambruno con sullo sfondo l'incidente mortale di Casal Palocco alla collega "guarda la bellezza di sto blu estoril... no a me blu cina sta sul cazzo, ma perché non ti ho conosciuta prima" prima o poi il lupo lo incontri (cit)

#Giambruno #GiorgiaMeloni #AndreaGiambruno #19ottobre

tweet sui fuori onda di andrea giambruno 13

Claudio Plazzotta

@Claplaz

‘La Cina ci sta sul ca…’.

Anche poeta…

BÀDU

@BADU____

Forse abbiamo finalmente trovato l’erede di Bombolo

Elena

@elen4uro

La cosa peggiore: prima si ravana e poi le tocca i capelli.

tweet sui fuori onda di andrea giambruno 12

BOBOROCK

@boborock55

#Giambruno dimostra tutta la sua arroganza e maleducazione di chi sa di essere intoccabile perché compagno della Meloni se no stava a scaricare le cassette de frutta ai mercati generali de Roma

hbjnko

@hbjnko

#Giambruno Mamma Mia che Cafone sto pseudo giornalista, fa il provolone con la collega, ormoni a mille manco fosse un 16enne e discorsi da ragazzino ignorante. Degno compagno di una carciofara

Mario Bianchi #fascismoèreato #fuckPutin

@mariobianchi18

Lo squallore cialtronesco di un ridicolo bulletto di periferia si accoppia alla grande con quello di una fascistella burina, sempre di periferia, miracolata dalla politica. E' l'Italia di oggi, bellezza.

#Giambruno

tweet sui fuori onda di andrea giambruno 6

Antetempo®

@Antetempo

Solo lei poteva stare con un idiota del genere.

Liliana Armato #FacciamoRete

@LilianaArmato

Attendo con ansia il "punto stampa" di #MELONI_è_poca_cosa sull'ennesima performance da perfetto idiota di #Giambruno.

l_aforista

@aforista_l

tweet sui fuori onda di andrea giambruno 11

È una bella lotta decidere se #Giambruno sia peggio in onda o fuori onda.

Crazy Ass Moments in Italian Politics

@CrazyItalianPol

Giuro, pensavo fosse un tuo montaggio

Giovanni ?

@ImmersoNelnulla

Cioè praticamente è l'imitatore di se stesso!

BÀDU

@BADU____

E noi che ci lamentavamo di Toninelli…

AndreW

@andserret

Se lo vede Carlo Verdone ci fa almeno un paio di Serie TV

tweet sui fuori onda di andrea giambruno 7

Daniel San

@IstintoDiVino

Cara #VivianaGuglielmi, certo che se vai a lavorare con un bell'abito #BluEstoril, poi il lupo lo trovi!

#Giambruno #BluCina

Annα Bαrbuto

@AnBa__9

Che vergogna far lavorare in televisione un personaggio del genere. Tra l'altro su una TV nazionale.

#Giambruno

giovanni mercadante ?

@giuvannuzzo

Crozza sarà sempre secondo ai fuori onda del vero #Giambruno visti stasera a #striscialanotizia

tweet sui fuori onda di andrea giambruno 5

Mangino Brioches

@manginobrioches

Un vero uomo ti spiega che il tuo vestito è #bluestoril, e non blu China come dici tu (che strano, eppure sei "acculturata": mica colta, solo acculturata), e ti fa pat pat sulla testa (per fortuna non con la stessa mano con cui si aggiusta gli arnesi).

#Giambruno

Nicola Raiano

@NicolaRaiano

Questo sarebbe, svestito dallo snob, il giornalista (nonché compagno di Giorgia Meloni) Andrea #Giambruno nei fuori onda. Posso capire la battuta: ma qui c’è volgarità in tutti i sensi, oltre all’atteggiamento da Dio sceso in terra. Mediaset permette tutto ciò?

tweet sui fuori onda di andrea giambruno 4

GaLucio

@galluzzilucio

SPOCCHIA E SQUALLIDO MACHISMO

#Giambruno: le ravanate al pisello, le carezze alla collega "ti sei fatta bella" e "perchè non ti ho conosciuta prima?", mentre continua a toccarselo, parolacce e tamarrate come fosse nel cesso di casa sua...

Dietro è pronto il collegamento con L'incidente di Casalpalocco, la corrispondente che aspetta tra i fiori e i pelouche lasciati per il bimbo ucciso e l'auto fracassata... È proprio vero: il lupo prima o poi lo incontri.

