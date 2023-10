18 ott 2023 16:26

LET'S TWEET AGAIN - “4.3% DI SHARE CON CORONA OSPITE? LA SETTIMANA PROSSIMA PROVEREI CON IL MOSTRO DI LOCH-NESS” – TWITTAROLI INCOLLATI DAVANTI ALLA TV PER VEDERE L’INTERVISTA A "FURBIZIO" CORONA AD “AVANTI POPOLO” – CANDELA: “UN'ORA DI MONOLOGO. ZERO NOTIZIE. È STATO PAGATO PER SFOTTERE ‘REPORT’. IL PROGRAMMA DI PUNTA DELLA STESSA RETE” – “'CORONA PROBABILMENTE RITORNERÀ', DICE NUNZIA DE GIROLAMO. AH PURE. DOPO NON AVER DETTO NULLA PER UN’ORA ALLA MODICA CIFRA DI 30.000 EURO, LO FARANNO PURE TORNARE..."