Dagoselezione

Riccardo Bocca@Riccardo_Bocca

tweet su matteo renzi nuovo direttore del riformista 1

Renzi: "Ho accettato una sfida affascinante, per un anno sarò il direttore de Il Riformista". Solidarietà totale ai lettori.

La7@La7tv

Marco Travaglio: Auguro a Renzi di non prendere querele: ma non ne prenderà dal suo editore che è coimputato insieme a suo padre nel processo Consip” #tagada

Melania Hamilton@MelanyHamilton_

il foglio, linkiesta, il riformista, l'unità.

il terzo polo ha ufficialmente più testate che elettori.

Cristina Correani@Moonlightshad1

L’unica consolazione è che Il Riformista non lo legge praticamente nessuno.

Cristiano Bosco@cristianobosco

Non vedo l’ora di leggere su @ilriformista l’intervista del direttore Renzi al senatore Renzi

Matteo Capponi@pirata_21

#Renzi sarà il nuovo direttore del quotidiano Il Riformista. Così può querelarsi da solo e vincere la causa ogni tanto.

tweet su matteo renzi nuovo direttore del riformista 2

paolomadron@paolomadron

O fai il senatore, o fai il conferenziere pagato da stati esteri.

O fai il senatore, o fai il direttore di giornale.

Tombeur De Livres@TombeurDeLivres

Gli mancava solo poter scrivere quel che gli pare protetto dalla immunità parlamentare.

Sempre meglio.

libero petrucci@LiberoPetrucci

In risposta a @matteorenzi e @ilriformista

Occhio che c’è un politico che querela tutti i direttori di giornale!

Massimo Patanè@MassimoPatan

In risposta a @matteorenzi e @ilriformista

Sarai anche corrispondente dei Paesi del Golfo?

Gianluigi Torchiani @GTorchiani

In risposta a @ilriformista e @matteorenzi

primo editoriale: Il rinascimento dell'Arabia Saudita

LùcaGava@Ilgava1

In risposta a @matteorenzi e @ilriformista

tweet su matteo renzi nuovo direttore del riformista 3

Motivo in più per non continuare a usare carta igienica

M a r t i n a @_jusquaubout

In risposta a @matteorenzi e @ilriformista

Se già non lo leggevo, ho un motivo in più per non iniziare a farlo adesso. Grazie per l'info, Mattè

Leonardo Giorgi@leogiorgi

In risposta a @matteorenzi e @ilriformista

Se ci metti la stessa spocchia che ti ha sempre distinto, perderete anche gli ultimi quattro lettori rimasti. Auguri.

Alberto Infelise@albertoinfelise

Magari anche al Riformista arriveranno un po' di soldi dall'Arabia Saudita e leggeremo interessanti reportage sui diritti umani e il nuovo rinascimento saudita.

giovanni mercadante @giuvannuzzo

Ma gli amici giornalisti che pagano ogni anno una quota all'ODG dopo la notizia di #Renzi direttore de #IlRiformista non lo hanno ancora bruciato il tesserino?

Nino Cartabellotta@Cartabellotta

Da rottamatore a #riformista

Ma sempre e solo sulla carta #Renzi

tweet su matteo renzi nuovo direttore del riformista 6

Cristina Correani@Moonlightshad1

renzi se l’è studiata bene.

Tre giorni fa annunciava la pausa mediatica da politico, oggi diventa ‘direttore’ di un foglietto semiclandestino, così potrà gironzolare per i media ma nella nuova veste.

Chi ancora si fida di renzi è un pericolo per sé e per gli altri. #5aprile

Alberto Infelise@albertoinfelise

Facile pronostico.

Renzi userà il ruolo (più che il giornale) di direttore del Riformista per le sue campagne contro i magistrati, per la sua parte politica e per gli interessi che rappresenta, in Italia e all’estero, e per regolare qualche conto con avversari e giornalisti.

Fabrizio Ambrosi@FabrizioAmbros8

Cambio di linea editoriale: si passerà dal considerare i giudici tutti delinquenti a considerare delinquenti tutti i giudici

Alberto Infelise@albertoinfelise

tweet su matteo renzi nuovo direttore del riformista 4

Ovviamente squadretta e scendiletto già belli attivi. Magari sperano in un posticino nel nuovo Riformista (e probabilmente lo otterranno).

Simone Alliva@SimoneAlliva

#Renzi: ""Questa mattina ho avvisato della mia nomina la presidente del Consiglio, Giorgia #Meloni. Lei è stata la prima a saperlo" Ha fatto bene a informare la propria leader... ah, aspe

Stefano Mazzurana@Ste_Mazzu

Renzi può serenamente andare a dirigere un quotidiano, tanto il tipo di giornalismo che ha in mente non lo mette certo a rischio di venire soffocato e fatto a pezzi con una motosega dal suo datore di lavoro di Riad

luisella costamagna@luisellacost

“Non lascio ma raddoppio”, dice @matteorenzi neo-direttore de @ilriformista. Tra gli innumerevoli “conflitti” del doppio ruolo mi/gli chiedo: parteciperà ai talk tv sia come direttore sia come politico? Come si calcolerà la par condicio?

tweet su matteo renzi nuovo direttore del riformista 5

sonia betz@soniabetz1

Non bastavano i conflitti di interesse di Berlusconi con le sue TV, ora anche #Renzi , a quando una legge che proibisca a chi ha in mano l'informazione di fare politica?

Andrea Roventini@AndreaRoventini

L'Italia è il Paese dei conflitti d'interessi. Si vede che le conferenze in Arabia Saudita non erano sufficienti. Il senatore @matteorenzi dovrebbe dimettersi.

Cristina Correani@Moonlightshad1

Davvero bisogna spiegare la differenza tra un giornale organo di partito e uno che almeno ufficialmente non lo è?

L'Unità è stata diretta anche da Veltroni perché era il giornale dell'allora partito di Veltroni, Il Riformista è il giornale del partito si fa per dire di #renzi?

matteo renzi nuovo direttore del riformista - meme

Ferdinando Cotugno@FerdinandoC

Direttori del Riformista:

2022 Sansonetti

2023 Renzi

MATTEO RENZI ALFREDO ROMEO PIERO SANSONETTI

2024 Chat GPT

PIERO SANSONETTI MATTEO RENZI - RIFORMISTA