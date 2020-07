LET’S TWEET AGAIN! E' TORNATA "TEMPTATION ISLAND" IN VERSIONE "ISOLA DELLE CORNA" - IL BOTTA E RISPOSTA TRA ANTONELLA E PIETRO: “HAI GUARDATO LE TETTE A QUELLA LÍ”, “SI’, PERCHÉ ERANO GRANDI, SI VEDEVANO” - “VALERIA ANCHE UN PO' ANNALISA CHIRICO. CHE IN NESSUN CASO È UN COMPLIMENTO” - "PIETRO HA CONFESSATO CHE È FETICISTA DEI PIEDI. E LA ELIA CHE FA? SBROCCA PERCHÉ HA BEVUTO VODKA LEMON" – “PRIMA PUNTATA E GIA’ FALO’, VOLANO SEDIE E L'URLO DI LORENZO AMORUSO. VOLO” - VIDEO

Zeus.@ZeusMega

temptation island 1

#AscoltiTv: Parte con il botto #TemptationIsland visto da 3.698.000 mln e il 21,63% di share...e niente siamo un paese che ama le corna

Fran Altomare@FranAltomare

Sette edizioni e Filippo ancora con TENTESCIONAILAND. #TemptationIsland

Giuseppe Candela@GiusCandela

Ma tipo Filippo Bisciglia, Fatima Trotta e quelli che lavorano due mesi l'anno, sempre con lo stesso programma, che fanno poi durante l'anno? #TemptationIsland

Giuseppe Candela @GiusCandela

Filippo "guida il racconto" ormai da tanto tempo che uno si dimentica che come conduttore non ce la fa. Però fa parte della tappezzeria e ha pure studiato dizione. #TemptationIsland

temptation island 13

Tonia @ToniaPeluso

Qui con onestà a dire che il programma ha effettuato tutti i test sierologici a sue spese anche se io mi ero proposta di pagarli per amore del trash #TemptationIsland

Eli@eliscrivecose

Momento strappalacrime che avviene mentre i maschi 100% stanno pensando alle tette di qualche tentatrice e non vedono l’ora di fiondarsi nel villaggio, sempre poetico #temptationisland

Eli@eliscrivecose

AH MA LE TENTATRICI VANNO A TIRARLI VIA DAGLI ABBRACCI E I FIDANZATI CON LA LINGUA FUORI LE SEGUONO, VOLO #temptationisland

Eli@eliscrivecose

temptation island 2

Le tentatrici sempre con un bicchiere in mano perché certe cose le puoi fare o dire solo in stato di alterazione mentale #TemptationIsland

Paola. @Iperborea_

La tentatrice bionda ha fatto un master in psicologia grazie alla pagina Narcistop, prima di entrare nel villaggio #TemptationIsland

Paola. @Iperborea_

Secondo me Maria nel contratto per Temptation prevede sempre una caparra per il mobilio del villaggio, da trattenere in caso di danni #TemptationIsland

Trash Italiano@trash_italiano

MI AMMAZZA COME LE TELECAMERE DELL’IS MORUS RIESCANO AD ARRIVARE IN MEZZO AL MARE E POI QUANDO DOBBIAMO VEDERE LE ZOZZERIE NELLE STANZE “LE TELECAMERE NON ERANO PRESENTI”. #TemptationIsland

temptation island 6

Eli@eliscrivecose

21:58, programma iniziato da 40 minuti, con i tempi del programma saranno le tre del pomeriggio del primo giorno e Annamaria piange osservando assorta il mare da un dirupo, Elisa canta che è forte sì però è anche fragile. Poesia. Arte. Materiale per posteri. #temptationisland

Giuseppe Candela@GiusCandela

Antonella Elia, professione concorrente reality. #TemptationIsland

Beatrice@LaMastro

Sofia: “L’ho amato così tanto da non amare più Sofia!”

temptation island 7

Antonella Elia: “Chi è Sofiaaaa?”

Sofia: “Io!”

Antonella Elia:“Ah scusa”

ANTONELLA ELIA SPIRITO GUIDA ANCHE NELLE FIGURE DI MERDA #temptationisland

RamaTrash@RamaTrash8

Antonella: Hai guardato le tette a quella lí

Pietro: Perché erano grandi, si vedevano.

Alberto Graziola@AlbertoGraziola

Pietro ha appena confessato ad una sconosciuta che è feticista e che ha una passione per i piedi femminili. E Antonella Elia che fa? Con l'ideale colonna sonora di American Horror Story in sottofondo, sbrocca perché ha bevuto vodka lemon #TemptationIsland

Fabio@fabio_blob_

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso sono la coppia più bella di sempre di #TemptationIsland

temptation island 4

[Righetto]@Ri_Ghetto

Manila Nazzaro è la Bella Patata di quest’anno mi pare di capire #TemptationIsland

RamaTrash@RamaTrash8

LORENZO AL POSTO DI GIANNI SPERTI A SETTEMBRE. #TemptationIsland

Paola. @Iperborea_

Lorenzo avvocato difensore delle fidanzate, infiltrato nel villaggio solo per smerdare i fidanzati ai falò. We stan a feminist king #TemptationIsland

temptation island 9

[Righetto]@Ri_Ghetto

MA PERCHÉ LORENZO HA URLATO? STO MALE PSICOLOGO DEL GRUPPO MASCHILE COME MANILA DI QUELLO FEMMINILE: ANIME GEMELLE #TemptationIsland

Giuseppe Candela@GiusCandela

Ma Ciavy che minchia di nome è? La mamma era fan di Ciavarro? È il diminutivo di Ciavattaro? #TemptationIsland

Eli@eliscrivecose

Ciavy perché? Sua madre era appassionata di Ciavarro e l’ha chiamata così? Oppure è il figlio illegittimo di uno spagnolo di nome Javier che sempre sua mamma pensava si scrivesse CIAVY? Sinceramente curiosa #temptationisland

Tonia@ToniaPeluso

temptation island 8

Ciavy quando saprà che Valeria ha detto in televisione di averlo tradito impazzirà. Potrebbe metterne incinta una a caso per tenere su il suo ego fragile. #TemptationIsland

Fran Altomare@FranAltomare

Ciavy, tu veramente ti saresti meritato di essere mollato giù durante la sigla di Paperissima Sprint. #TemptationIsland

Tonia @ToniaPeluso

Con le cuffie esterne e gli occhialetti Ciavy è già un’altra persona ma comunque non potrebbe avere il patentino per scopare #TemptationIsland

Tonia @ToniaPeluso

Le tentatrici si avvicinano a Ciavy a gruppi di tre perché sono inorridite dall’idea di andarci da sole e doversi far toccare #TemptationIsland

temptation island 5

Tonia @ToniaPeluso

Bianca dopo essere stata toccata da Ciavy va a immergersi in vasche di amuchina #TemptationIsland

Fran Altomare@FranAltomare

Se Ciavy fosse un anno, sarebbe il 2020. #TemptationIsland

Ameh@AmehLeameh

Direi che la pubblicità del lubrificante per la secchezza vaginale, dopo aver visto Ciavy, CI STA TUTTA. #TemptationIsland

RamaTrash@RamaTrash8

I SONG NU FEMMUNON I TENG E PALL MORTA ADORO GIÀ ANNAMARIA #TemptationIsland

temptation island

Eli@eliscrivecose

Annamaria ha esattamente le stesse pause e gli stessi tempi dei discorsi di Gomorra, cioè proprio si vede che in famiglia si mettono sul divano ogni domenica e si fanno la maratona sky Atlantic dalla stagione 1 alla stagione 5 #temptationisland

Paola. @Iperborea_

“Uomini soli” per Alessandro distrutto in lacrime consolato da Lorenzo. Voglio dare tutto ai responsabili della colonna sonora, tutto, anche la mia vita #TemptationIsland

RamaTrash@RamaTrash8

- BUTTALO NELLA PATTUMIERA

- TI FACCIO MANGIARE I VESTITI

temptation island 11

- I SONG NU FEMMUNON ESAGERAT

- VOGLIO FARGLI CAPIRE QUANTO DURA UN GETTONE, VOGLIO VEDERE QUANTI NE COLLEZIONA

- MI SQUAGLIO

- E ALLORAAAAAAAAAA

–NON MI HA MAI MESSO I CORNI

Grazie Mediaset #TemptationIsland

Paola. @Iperborea_

La miglior prima puntata di #TemptationIsland, da anni. È volata via, mi aspetto veramente tanto da questa edizione. Grazie Maria, grazie Piersilvio, grazie Filippo, grazie Antonella, grazie Lorenzo, grazie Sofia, chiunque tu sia

MANDO UN BASCIO GRANDE AL DAMA @aidalaverdadera

Ma Gemma quando arriva? #TemptationIsland

temptation island 10

Trash Italiano@trash_italiano

#TemptationIsland

Paola. @Iperborea_

Ha già chiamato EX la fidanzata che ha salutato appena due giorni prima, di questo passo, tra venti giorni, una tentatrice sarà incinta #TemptationIsland

Francesco Ciaccia@CIAfra73

Antonella prova la pole dance dopo la quarantena Antonella UNA DI NOI!!! #TemptationIsland

Paola. @Iperborea_

Che ship pazzesca mi è partita. Come funziona, adesso? Aiuto. Non sono abituata a shippare persone che stanno insieme e si amano

#TemptationIsland

Niki @accioaron

temptation island 12

Creiamo una protection squad per Lorenzo che è il migliore di quest’edizione DOBBIAMO PROTEGGERLO A TUTTI COSTI VI PREGO #TemptationIsland

RamaTrash@RamaTrash8

IMMAGINI CHE PUOI SENTIRE. #TemptationIsland

Fran Altomare@FranAltomare

La prima immagine di un buco nero deve essere stata ottenuta con un sondino nell’orecchio di Ciavy. #TemptationIsland

Francesco Ciaccia@CIAfra73

Ma con quella camicia di …, il minimo è che ti metta le corna a #TemptationIsland

temptation island 14

Giuseppe Candela@GiusCandela

Valeria anche un po' Annalisa Chirico. Che in nessun caso rappresenta un complimento. #TemptationIsland

Ivan Buratti@ivanburatti

Fixed Bonaccini. #TemptationIsland

Trash Italiano@trash_italiano

Quando ti dicono una cazzata e lo scopri. #TemptationIsland

Alessia.@ventuno_LN

Manca solo la scritta "per questo esperimento nessun animale o persona è stato maltrattato". #TemptationIsland