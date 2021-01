LET’S TWEET AGAIN! GRANDE "FARDELLO" EDITION – “CI SONO DEI CRIMINALI CHE SI SONO FATTI MENO GIORNI DENTRO” – A STEFANIA ORLANDO FATELE LEGGERE QUELLO CHE RONCATO HA DETTO SULLA SUA CARRIERA (“20 ANNI DI MATERASSI...”)” - “ORMAI GUARDO LE PUNTATE PER INERZIA TIPO QUANDO DOPO AVER VISTO TANTE STAGIONI DI UNA SERIE TV TI RIMANE L'ULTIMA CHE È OBIETTIVAMENTE CESSA E DICI VEDIAMO COME VA A FINIRE” - TWITTER ESPLODE PER IL TRIANGOLO RUTA-PARIETTI-DELON: “ALBA SARÀ GIÀ DAI CARABINIERI, LA STA QUERELANDO” - VIDEO

contechristino@contechristino

MARIA TERESA RUTA

MARIA TERESA RUTA che, da un blocco sul nulla, rivela della Parietti terzo incomodo con Alain Delon e regala materiale per decine di blocchi nei talk Mediaset. Pazzesca. #GFVIP

Francesco Canino@fraversion

ma fate parlare di più Maria Teresa Ruta - una che si fa fregare dalla Parietti il posto a cena con Alain Delon ma poi si rifà con il dopo cena - altro che le varie noiose Dayane e Carlotta. #gfvip

Alessio@_Alessio_88

i tweet di alba parietti 1

La Parietti che ruba il posto a MTR vicino ad Alan Delon, qui succede la guerra e noi non lo stiamo capendo #GFVIP

Marco il Duigi@MarcoIlduigi

Io piegato per questo triangolo tra Maria Teresa Ruta, Alain Delon e Alba Parietti. Alba sarà già dai carabinieri, la sta querelando.

Matteo (a.k.a. reese)@reese_86

L’aneddoto di #MTR su Alain Delon e Alba Parietti è una delle cose più belle del #GFVIP #GFVIP5

[Righetto]@Ri_Ghetto

ODDIO VI PREGO ALIMENTIAMO LA FAIDA TRA MTR E ALBA PARIETTI URLOOOOOOOOO #GFvip

sempre di più mai meno @martaxxofficial

qui venerdì ci scappa un confronto Ruta e Parietti ve lo dico subito #tzvip

andrea roncato stefania orlando

Ilaria@xharrysfalls

vi prego settimana prossima voglio il blocco Alba Parietti vs Maria Teresa Ruta #tzvip

DavideisthenewEmily @ilVate4

LA CATFIGHT RUTA VS PARIETTI È CIÒ DI CUI NON SAPEVO DI AVERE BISOGNO #GFVIP #tzvip

Fabio Fabbretti@fabiofabbretti

Non so se è più triste l'attività da opinionista di Pupo o quella social su IG di Alba Parietti #GFVIP

contechristino@contechristino

pierpaolo pretelli

MTR una volta disse "se devo arrivare in finale e uscire come quinta o sesta, preferisco uscire la settimana prima che almeno ho 10 minuti in studio e dalla D'Urso ho lo spazio da sola". Se sapesse di Sanremo il giorno dopo e dell'isola mi va in tilt, FINANZIO UN AEREO. #GFVIP

BICCY.IT@BITCHYFit

Mamma Margherita stava per avere un mancamento quando Signorini le ha detto che Pierpaolo, in caso di vincita, avrebbe donato il montepremi alla Salemi #GFVip

tommaso zorzi francesco oppini 2

È TINDER, NON IL GRANDE FRATELLO VIP@vincycernic95

Mamma Marghe piuttosto che invitare Gloria a tavola si dà per dispersa in modo che i fratelli Pretelli dovranno rivolgersi alla Sciarelli per ritrovarla nell'attico di Elisabetta Gregoraci a Dubai mentre sorseggia un mojito

22% QUANDO DORMI 55% IN MUTANDE@werjew1

Possiamo dire che la Gregoraci si è scansata un fosso? Possiamo o no? #tzvip

LALLERO@see_lallero

Zorzi su Oppini appena rientrato in casa "Bello che è". #GFVIP

contechristino@contechristino

tommaso zorzi simona orlando 2

Momento più iconico dell'ennesimo confronto Tommaso - Oppini: Matilde Brandi in studio che a microfono aperto si lascia scappare un *UN PO' D'OJO A 'STA PORTA* #GFVIP

Mattia Buonocore@Mattiabuonocore

#stefaniaorlando Fategli leggere quello che Roncato ha detto sulla sua carriera (“20 anni di materassi...”) #gfvip

BICCY.IT@BITCHYFit

Carlotta non è simpatica manco quando Signorini le offre battute su un piatto d’argento, peggior concorrente di sempre #GFVip

Trash Italiano@trash_italiano

Ci pensate che la puntata in più del #GFVIP che ci hanno rifilato servirà solo per eliminare Carlotta Dell'Isola?

giovanni mercadante@giuvannuzzo

grande fratello vip

Vagonate di tweet e hashtag in TT per Zorzi e Orlando OGNI SANTISSIMO GIORNO (che anche basta) e poi va in finale Dayane Mello. E noi qui ancora a credere che Twitter sia il mondo reale e a fare le news con “polemica social” su qualsiasi cazzata venga detta qua sopra. #GFVIP

Trash Italiano@trash_italiano

Le dinamiche non ci sono più da settimane, gli unici argomenti nascono proprio "per colpa" del prolungamento del programma. E se si arriva anche a dire "ragazzi, ovviamente potete fare come volete, uscire, restare..." CHE SENSO HA? Si è perso l'obiettivo del reality. #GFVIP

dibbi@alessandro_db

Ci sono dei criminali che si sono fatti meno giorni dentro #gfvip

grande fratello vip 5

Domenico@_hellotetectif

Ormai guardo le puntate per inerzia tipo quando dopo aver visto tante stagioni di una serie tv ti rimane l'ultima stagione che è obiettivamente cessa e dici vabbé vediamo come va a finire #gfvip

[Righetto]@Ri_Ghetto

1 marzo finale #GFvip e dal 2 marzo Sanremo, per poi arrivare a lunedì 8 con l'Isola = SETTIMANA CON DUE ORE DI SONNO A NOTTE

