DAGOSELEZIONE

Gianluigi

@Gianlui78807380

tweet xfactor 9

#XF2023 Partita la nuova stagione con il vaso di coccio Ambra, il fancazzista D'Argen e due autentiche primedonne Morgan e Fedez.

Fabio Fabbretti

@fabiofabbretti

1h#AscoltiTv: la prima puntata di ieri di #XF2023 è la meno vista di sempre in 17 edizioni

Fabio Fabbretti

@fabiofabbretti

Partenza bassa per #XF2023: 374.000 - 2.2%

tweet xfactor 8

Andrea Conti

@IlContiAndrea

#XF2023 527mila spettatori medi (compreso +1) con una share del 2,2% #XF2022 790mila spettatori medi (compreso +1) con una share del 3,9%

AleSandra ??

@___not_today

Ormai mandare avanti sto programma è quasi accanimento terapeutico #XF2023

Andrea Conti

@IlContiAndrea

Vediamo quest’anno chi sarà incoronato “talento imprescindibile” per la musica italiana, poi dimenticato da Iddio una volta spenti i riflettori

#XF2023

tweet xfactor 7

Oh poi magari va di culo che…

Van Rogh

@Ruggero1991

Siamo passati da Manuel Agnelli e la Maionchi a Morgan ed Ambra. Con tanto di depressione generale. Male male male

#XF2023

Ceci n'est pas une merde

@ilmerda_

Fra l’ego di Morgan e quello di Fedez, a quel tavolo staranno strettini

#XF2023

tweet xfactor 6

Antonio Gallo

@galletto881

La puntata è girata attorno a Morgan. Così come girerà attorno a lui il live.

Gli autori sapevano che era impossibile da esonerare volendo salvare lo show. Fedez sotto psicofarmaci.

Comunque xfactor è finito

GraceSomehow

@LaSambruna

MORGAN ATTACCA UN PIPPONE SULLA CULTURA DRINKING GAME #XF2023

B

@gilmevermore

Comunque la roba divertente è che cercano tutti di disinnescare Morgan perché hanno paura di scenate. A parte Fedez. Fedez non parla.

tweet xfactor 4

#XF2023

GraceSomehow

@LaSambruna

FEDEZ STAVA COLORANDO NON GLI INTERESSA

#XF2023

alfredscu8

@alfredooscuotto

Il modo in cui Fedez sta mostrando di non voler essere lì, di non voler essere lì con Morgan. Lo vedo un po’ in disparte dagli altri giudici

#XF2023

Vera

@Vera_Berr

Morgan guarda Fedez con pietà

#XF2023

tweet xfactor 3

Ludo

@_ghanneliuss_

Ambra e Morgan mi sa che già si stanno sul cazzo

#XF2023

AQualcunoPiaceTrash

@ViaColTrash

Avevo dimenticato quanto i commenti di Ambra siano il NULLA COSMICO. Come mai la pagano?! Non capisco.

#XF2023

GraceSomehow

@LaSambruna

#Morgan ha appena paragonato un concorrente a caso a Troisi. Ok.

#XF2023

tweet xfactor 2

Simone

@dee_symon

Morgan io te adoro, ma me sembri il Radical Chic che per sentirsi figo si va a vedere il mattone polacco in lingua originale con 3 persone in sala e poi critica quelli delle sale a fianco

tweet xfactor 16

#XF2023

GraceSomehow

@LaSambruna

Vivendo per il momento in cui #Morgan dirà che #DargenDamico tiene sempre gli occhiali da sole perché ha una faccia da pirla.

tweet xfactor 12 tweet xfactor 10 tweet xfactor 1 tweet xfactor 13 tweet xfactor 15 tweet xfactor 14 tweet xfactor 17 tweet xfactor 11

#XF2023