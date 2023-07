11 lug 2023 17:57

LET’S TWEET AGAIN! “TEMPTATION ISLAND” EDITION! – LE DOPPIETTA DI CORNA (TRA ALE E LOLLO E GABRIELA E FUAD) MANDA IN VISIBILIO I TWITTAROLI: “MI STATE DICENDO CHE 2 FIDANZATE SI SONO LIMONATE I TENTATORI, ALLA FACCIA DEI FIDANZATI CESSI!" - "LA LITIGATA IN NAPOLETANO, MUSICA PER LE MIE ORECCHIE" - “IO TI HO MESSO LE CORNA PERCHE' TU MI OPPRIMEVI". GIUSEPPE, AMORE DELLA ZIA, SE UNA TI OPPRIME, LA LASCI" - E LEI CHE DOPO LA POMICIATA COL TENTATORE, SI PULISCE IL ROSSETTO SBAVATO...