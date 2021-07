Tutte le immagini, come in un velocissimo film... offuscano la mente di Ste. È (già) finita? #TemptationIsland pic.twitter.com/EKddegD1Cn — Mediaset Infinity (@MediasetPlay) June 30, 2021

DAGOSELEZIONE

Francesco Canino@fraversion

tommaso e valentina 4

si comincia sempre con un “ma si, tranquilla, lo sai che amo solo te” e si finisce con pianti, fughe, sceneggiate clamorose, corna e “all’interno della casa delle single non ci sono le telecamere”. #TemptationIsland

Massimo Scaglioni@MaScaglioni

Folgorato come sempre dalla “conduzione” di Bisciglia #TemptationIsland

Giuseppe Candela@GiusCandela

Passano gli anni ma Bisciglia non migliora mai. #TemptationIsland

Francesco Canino@fraversion

Filippo Bisciglia che cede all’impostazione da corso di dizione è a metà tra una parodia alla Boris e il doppiaggio di Joshua di Sentieri. #TemptationIsland

Giuseppe Candela@GiusCandela

tommaso e valentina 2

La coppia Tommaso-Valentina fortissima dal punto di vista televisivo. #temptationisland

Francesco Canino@fraversion

Tommaso pare una parodia dei Pariolini uscito da una commedia dei Vanzina. Personaggione. #TemptationIsland

Francesco Canino@fraversion

Valentina, il problema non è la differenza d’età con Tommaso (19 anni). Il programma è che vivi a casa con la suocera. #TemptationIsland

Elettra Lamborghini@ElettraLambo

Io con uno come Tommaso lo manderei al manicomio dopo 1 secondo... al primo videoclip co la chiappa de fora non mi immagino nemmeno comunque sto adorandoh tuttoh #TemptationIsland

tommaso e valentina 3

Paola.@Iperborea_

Tommaso più fa così più a fine programma avrà delle cornazze più lunghe delle strisce di coca che la Francia vede sniffare ai suoi avversari ogni volta che perde, amiamo vederlo #TemptationIsland

[Righetto]@Ri_Ghetto

Tommaso letteralmente devastato perché Valentina ha deciso di mettersi un bikini ESPERIENZA PARTITA BENISSIMO #TemptationIsland

[Righetto]@Ri_Ghetto

A Valentina non interessa niente di niente lei vuole solo trovare i giusti outfit per il programma SINCERAMENTE UNA REGINA #TemptationIsland

tommaso e valentina 1

Caciottaro@Caustica_mente

Nessuno l’ha colpita perché evidentemente hanno tutti superato l’età della scuola dell’obbligo #temptationisland

Caciottaro@Caustica_mente

Chissà se Tommaso ha portato i braccioli e la ciambella per fare il bagno #temptationisland

Caciottaro@Caustica_mente

Con Tommaso credo accadrà per la prima volta che la produzione sará costretta a chiamare la mamma per farlo venire a prendere #temptationisland

Alessandro Alicandri@vivonelkaos

“Non siamo venuti qui per farci ingelosire” Tommaso, è T E M P T A T I O N I S L A N D non lo Zecchino D'oro #TemptationIsland

tommaso

Caciottaro@Caustica_mente

Claudia e Ste si sposano il 7 agosto, in pratica sono andati a #temptationisland per scroccare addio al celibato e addio al nubilato

Francesco Canino@fraversion

ma Claudia piange per l’emozione o piange perché sa che tra un mese deve sposarsi e ha fatto una cazzata? #TemptationIsland

Elettra Lamborghini@ElettraLambo

Scusa cazzo vai a #Temptationisland un mese prima di sposarti ma prontooooo?!

Paola.@Iperborea_

alessandro

Manuela e Stefano palesemente andati a #TemptationIsland per scroccare una vacanza gratis, visto che sembrano già ex

sofia@sofialuceri

"sono tranquilla ragazze, tanto le corna me le ha già fatte, se me le deve fare pure qua.." #TemptationIsland MANU SEI LA QUEEN

Alessandro Alicandri@vivonelkaos

Manuela devo dire carinissima verso il suo fidanzato, proprio una serenata d'amore, manco a una merda pestata direi certe cose #TemptationIsland

temptation island 1

Carmen @spicyredwine

c >>>> tensione sessuale tra Alessandro e le tentatrici #TemptationIsland

Paola.@Iperborea_

La parte in cui le tentatrici accantonano l'esigenza di pagare il mutuo e solidarizzano con le fidanzate, sparlando dei fidanzati, la mia preferita ad ogni edizione #TemptationIsland

μαριαχκιρα@mariaxcira

credo non si sia mai vista un’edizione dove le tentatrici danno ragione alla ragazza vi prego #TemptationIsland

ste prende a pugni la poltrona 1

Caciottaro@Caustica_mente

Spero che l’Agenzia Delle Entrate fosse sintonizzata su Canale 5 durante il racconto dei redditi di Salvatore #temptationisland

Rama89@RamaT89

Lui che per sfogare la rabbia prende i pesi e dice " mo la faccio piangere " MANUELA FUGGI, SCATTA IN THAILANDIA CON LUCIANO E TROMBATE COME SE NON CI FOSSE UN DOMANI. #TemptationIsland

Caciottaro@Caustica_mente

Ma puoi andare in tv e dopo 24h di tempo sputare tutta sta merda sulla tua ragazza? #temptationisland

Rama89@RamaT89

ste prende a pugni la poltrona 2

Da quelle poche scene, sembra che Tommaso stesse trombando una delle tentatrici, poi Stefano che continua a torturare quel povero cuscino, non vedo l'ora che venga lunedì. #TemptationIsland

aliceiordache@trallalali

Se Tommaso ha limonato una tentatrice il giorno dopo aver passato 24 ore in mental breakdown perché la sua fidanzata si è messa un bikini questa passa di diritto al primo posto come miglior edizione di sempre #TemptationIsland

temptation island 2 temptation island 1 temptation island 13 temptation island 15 temptation island 14 temptation island 10 temptation island 12 temptation island 11 temptation island 9 temptation island 4 temptation island 8 temptation island 5 temptation island 6 temptation island 7 temptation island 4 temptation island 3 temptation island 2 temptation island 3 tommaso d