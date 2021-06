LET’S TWEET AGAIN! – AWED VINCE GRAZIE AI FOLLOWER, DANIELA MARTANI VOLA IN HONDURAS PER FARE INCAZZARE ANDREA CERIOLI, MA IL MOMENTO PIÙ ICONICO DELLA FINALE DELL’“ISOLA DEI FAMOSI” È IGNAZIO MOSER CHE FA CALARE IL GELO IN STUDIO: SMONTA IL SIPARIETTO DI ILARY BLASI E SI RIFIUTA DI FARE LA PROPOSTA DI MATRIMONIO COMBINATA A CECILIA RODRIGUEZ - “IGNAZIO È TIMIDO, FORSE AVREBBE PREFERITO RIVEDERE CECILIA IN UN ARMADIO” – “STIMA PER IGNAZIO CHE RIFIUTA QUESTO SQUALLIDO TEATRINO SALVA ASCOLTI CON UN ANELLO CHE NON HA NEMMENO SCELTO…” – VIDEO

isola dei famosi 13

Al netto di tutto di questa #Isola poco fortunata per diversi motivi la vincitrice è #IlaryBlasi che ha cercato di salvare il salvabile dall’inviato a diversi concorrenti che si sono poi rivelati “pippe al sugo” (cit) oltre che emeriti sconosciuti. Brava

Awed vince quest'edizione col 61% dei voti. Al 2° posto, Valentina Persia. #isola

Il vero vincitore di quest’isola è Jedà altro che Awed #isola

isola dei famosi 5

PER ILARY IL VINCITORE È JEDA #isola

Jedà, sei il nostro vincitore. Non solo di Ilary. #isola

Il nome del vincitore dell'#isola ha 4 lettere, complimenti Jeda. Sei tu l'Isola 2021 liberi di sognare.

Salverei quest'edizione insalvabile dell'#isola, solo se, a settembre, vedessi Jedà concorrente al GF Vip.

isola dei famosi 12

Pensate Awed che torna in patria pensando di ricevere gli onori del vincitore e scopre di essere meno rilevante di Jedà.

Col costume di Cecilia mi verrebbero le chiazze rosse sulla pancia a forma dei buchi. #isola

Stima per #Ignazio che rifiuta questo squallido teatrino per fare una proposta di matrimonio salva ascolti con un anello che non ha nemmeno scelto #isola #isoladeifamosi2021

isola dei famosi 9

boh questi si dovevano fidanzare con un anello a caso mandato da ilari blasi che conoscendola sarà stato pure na cafonata? ma cose da pazzi #isola

Ignazio è timido, forse avrebbe preferito rivedere Cecilia in un armadio #isola

Molto patetico costringere un ragazzo a chiedere di spostare alla sua ragazza con un anello non scelto da lui #isola

isola dei famosi 8

Che cattivo gusto portargli un anello e spingerli a fare la proposta di matrimonio #Isola

Ilary voleva fare 45 minuti con la storia dell’anello fortunatamente l’hanno smontata #isola

dopo 84 giorni e non so più quante puntate, possiamo tranquillamente dire che Massimiliano Rosolino è stato il peggior inviato della storia delI'Isola dei famosi dopo Rossano Rubicondi. #Isola

E comunque un po’ mi mancherà anche Massimiliano e il suo “NAFRAGHI” #Isola

ilary blasi 1

Si pensava che Vanda Nara fosse la peggiore opinionista di reality, ma poi è arrivata Elettra Lamborghini! #isola

La reazione praticamente MORTA del pubblico quando parte Pistolero di Elettra Lamborghini #isola

La Lamborghini una cosa sa fare: twerkare. Non fa nemmeno quello... #Isola

awed vince l'isola dei famosi 3

Le fanno la marketta e non si alza nemmeno #elettra #isola

La Lamborghini si è sputtanata andando all'#isola...Se vuoi fare la cantante vai a fare il giudice da qualche parte...Nei reality ci vai solo quando i tuoi http://album.li trovi nelle ceste a 3 €...

Emanuela Tittocchia: "Matteo deve vincere quest'isola". Dopo 10 secondi, Matteo è il primo eliminato di questa finale. #isola

ilary blasi 2

Il problema é il pubblico che si restringe più che i fan degli influencer. In passato chi aveva una forte fanbase andava avanti ma poi nelle fasi finali, chiamato a misurarsi con milioni e milioni di spettatori, veniva battuto. Certo, poi devi anche avere avversari degni #isola

MA IN CHE SENSO C'È DANIELA IN HONDURAS? #isola

isola dei famosi 3

È andata in Honduras perché era arrivato il suo turno per il vaccino? #isola

Il Visconte non è stato nominato neanche in questo video riassuntivo di tutti i naufraghi #Isola

La fidanzata di Cerioli che si fa due giorni di volo per durare 12 secondi sul girarrosto. Chi come lei. #isola

isola dei famosi 6

La finale dell'#Isola si aggiudica facilmente la serata con 3,3 milioni e il 23% di share. Rai 1 al 12% con #AManoDisarmata, trainato dal disastroso #SognoAzzurro (12.5%). Ottimo #Report (10.4%)

Seconda finale meno vista di sempre per l'Isola: 3.317.000 - 22.97% (nel 2019: 3.231.000 - 18.1% vs Montalbano in replica)

ASCOLTI FINALE #ISOLA 2015 6.545.000 31,99% 2016 4.760.000 24,71% 2017 4.253.000 24,58% 2018 4.545.000 26,43% 2019 3.231.000 18,06% 2021 3.317.000 22,97% #AscoltiTv

awed vince l'isola dei famosi 7

Giorgia Peretti per “www.iltempo.it”

Questa sorpresa non s’ha da fare. Nell’ultima puntata dell’Isola dei famosi 2021, durante la finalissima del surving game Ilary Blasi architetta una sorpresa per Ignazio Moser ma lui lascia di stucco.

La quindicesima edizione dl reality show, in onda lunedì 7 giugno, porta con sé momenti molto toccanti per il ricongiungimento dei naufraghi con i propri affetti. Per Moser la sorpresa è doppia, a volare fino in Honduras è stata la sua dolce metà, Cecilia Rodriguez con la quale ha una relazione da circa quattro anni. Un legame che ha fatto molto discutere perché nato all’interno della casa del Grande Fratello, ma che a dispetto dei più maliziosi continua a navigare a gonfie vele.

isola dei famosi 4

La Rodriguez si precipita sull’Isola dei famosi assieme alla fidanzata di Andrea Cerioli, Arianna Cirrincione, le due affrontano una delle prove più durre di questa edizione: “il girarrosto”. La Cirrincione cade dopo due secondi regalando di fatto la vittoria alla Rodriguez. Nel frattempo, i due naufraghi, Moser e Cerioli, hanno assistito da uno schermo all’interno della palapa, entrambi non avevano realizzato quanto stavano vedendo: “Ma sono qua?" – commenta Andrea. Ignazio: "ma no, l'avranno allestito uguale a Milano". “No dai, non è vero!”, continuava a ripetere il naufrago”.

isola dei famosi 4

Un episodio al limite del surreale prontamente smontato dalla Blasi: “Ma che credete che sia un fotomontaggio?”. Poco dopo Moser si confessa con la conduttrice raccontando di essere cresciuto molto in questa esperienza e che si sente pronto per fare il grande passo con Cecilia. “Qual è la cosa che non hai ancora non le hai regalato?” – chiede la Blasi. Dopo qualche secondo di remore Ignazio imboccato dalla conduttrice svela: “Eh l’anello…”. Poi ha continuato: “Il nostro rapporto è sempre stato molto esposto pubblicamente - ha spiegato il naufrago - ma ci piace comunque anche tenerlo riservato. Non vedo l’ora di dirlo a lei, raccontarglielo… ma dirò tutto a lei”.

ignazio moser e cecilia rodriguez 3

Ilary cerca in tutti modi di far sbilanciare la coppia, tanto da far trovare sotto la sabbia la scatola con l’anello, grazie alla prova vinta dalla fidanzata i due finalmente posso riabbracciarsi ma non ne vogliono sapere della proposta della conduttrice. Ignazio con molta educazione risponde così: “Ilary ti ringrazio ma vorrei tenere un momento così privato, proprio non posso, abbiamo già fatto troppo davanti alle telecamere. E poi anche se fosse vorrei sceglierlo io! Vi prometto che appena succede ve lo comunicherò”.

ignazio moser e cecilia rodriguez 2

Anche la Rodriguez sembra d’accordo: “Non abbiamo bisogno di questo. Noi faremo la festa dell'amore. Io ho sempre detto che vorrei morire accanto a lui”. Infine la Blasi sdrammatizza: “Vabbè io ci ho provato ridatemi l'anello!”.

