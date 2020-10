LET’S TWEET AGAIN – “GF VIP”: “IN UN’ORA: MORRA È RITORNATO ETERO, ADUA HA DETTO SOLO BUONASERA, GREGORACI E BRIATORE SONO SANDRA E RAIMONDO, OPPINI È UN SEX SYMBOL. CREDO CI SIA QUALCHE PROBLEMA AUTORIALE'' - ''UN'UNICA CERTEZZA: LA DEL VESCO NON SE LA FA NESSUNO” – “MA CHI SE NE FREGA DI ADUA E DI SUA SORELLA, FATECI VEDERE MATILDE CHE SBROCCA CON ZORZI!” – - VIDEO

grande fratello vip 85

Marco Salvati@marcosalvati

Di questo GF mi manca un po' lo sviluppo delle tematiche omosessuali.

PEPPI NOCERA@Peppi_Nocera

Fra notizie e tasselli choc un'unica certezza: la Del Vesco non se la fa nessuno.

Trash Italiano@trash_italiano

- Adua finge la storia con Gabriel

- Adua finge la storia con Massimiliano

grande fratello vip 90

- Adua nega di aver fatto outing (davanti alla clip)

- Adua nega di aver parlato con Tommy in hotel (la sorella dice il contrario)

- Adua non si chiama davvero Adua

#GFVIP

Trash Italiano@trash_italiano

E RICORDIAMOCI CHE TARALLO HA DETTO CHE ADUA HA FATTO CACCIARE MASSIMILIANO DALL'ARES ACCUSANDOLO DI COSE GRAVISSIME (E LUI ANCORA DOVREBBE ESSERE ALL'OSCURO DI TUTTO)

#GFVIP

giovanni mercadante@giuvannuzzo

grande fratello vip 81

Adua ha appena detto che non può dire nulla perché c’è una “lettera” dietro e che se parlasse scoppierebbe l’Apocalisse. Ma quindi non sapremo mai nulla? #GFVIP

Fabio Fabbretti@fabiofabbretti

Adua: "C'è una lettera dietro e non possiamo dire" La diffida di Tarallo? #GFVIP

BICCY.IT@BITCHYFit

Massimiliano Morra "decido io cosa esce dalla mia bocca" a due giorni dall'outing mi sto un po' sentendo malino #GFVip

grande fratello vip 8

BICCY.IT@BITCHYFit

Adua e Massimiliano hanno fatto allusioni ad un foglio (contratto di riservatezza?) ed hanno detto che sono stati entrambi vittime. La vera domanda è: perché Adua avrebbe dovuto dire che Morra è gay se non è vero?

Francesco Canino@fraversion

“Non c’è mai stata alcuna storia tra me e lei”.

Massimiliano Morra pensava di spiazzare tutti, ma non sa di essere già stato bruciato da Lucherini e Tarallo. Lui e Adua ne usciranno con le ossa rotte da questo Grande Fratello. #GFVIP

Andrea Conti @AndreaConti

Vi ricordo che il fulcro dell’#AresGate sono le presunte manipolazioni psicologiche e non gli outing forzati. Sveglia eh #GFVip

Francesco Canino@fraversion

grande fratello vip 62

Adua Del Vesco: “C’è una lettera che non possiamo dire. Qui non c’è nessuna vittima né carnefice”. Ma come, non c’era una setta e loro non erano stati manipolati? #GFVIP

Mattia Buonocore@Mattiabuonocore

Pamela Prati dopo 40 anni di carriera ha trovato la sua erede: Adua del Vesco #gfvip

contechristino@contechristino

Guenda a Massimiliano: "Non capisco perché trattare me in quel modo quando stasera ti è stato detto che l'hai usata, sei stato messo in mezzo a dicerie non vere. Tutto molto grave". Massimiliano: "Eh vabbé, ognuno è fatto a modo suo". HAHAHAHAHAHA

grande fratello vip 55

BICCY.IT@BITCHYFit

Ma fino a ieri Morra e Guenda stavano progettando una falsa love story fra loro ed ora si odiano a vicenda. Mi son perso dei passaggi o è l'ennesimo dramma della Goria per far un po' parlare di sé? #GFVip

Davide Maggio@davidemaggio

Daje Matilde Brandi che sbrana Zorzi per la nuova cagata che ha sparato all‘annuncio della Del Vesco che ha un fidanzato da 14 anni: ‘il fidanzatino di Casablanca’. Che persona di merda #GFVip

grande fratello vip 54

Trash Italiano@trash_italiano

MA MATILDE È TOTALLY IMPAZZITA. LA AMO. #GFVIP

Francesco Canino@fraversion

ma chi se ne frega di Adua e di sua sorella, fateci vedere Matilde che sbrocca con Zorzi! #gfvip

Francesco Canino@fraversion

Pretelli che imita Signorini urlando solo “beh, vabbè, adoro” pare la Aureli che fa la Carlucci e ripete a oltranza “via al televoto”. #GFVIP

BICCY.IT@BITCHYFit

L’argomento Morra-Adua già accantonato quando in realtà potevano andare avanti un’altra mezz’ora. Che errore di scaletta imperdonabile. #GFVip

grande fratello vip 5

contechristino@contechristino

Zelletta, Enock, Pierpaolo e la Gregoraci: IMMUNI. Non si può dire che la strategia di mimetizzazione con l'arredo e la tappezzeria non stia funzionando. #GFVIP

Francesco Canino@fraversion

Elisabetta Gregoraci empatica come un ghiacciolo. #GFVIP

grande fratello vip 47

ISSIMA91 @Christian91ce

E comunque siamo tutti d’accordo che dei fatti della Gregoraci e di Pierpaolo non frega niente a nessuno quando potevano parlare ORE dell’adua gate invece di accantonarlo in 5 minuti? #GFVIP

BICCY.IT@BITCHYFit

Enock questa puntata ha aperto la bocca solo per fare la nomination #GFVip

Trash Italiano@trash_italiano

ZELLETTA DENTRO E FRANCESKA FUORI. E VOI VOLETE ANCHE IL SOLO VOTO DEL PUBBLICO A SANREMO. MA CON CHE CORAGGIO. #GFVIP

grande fratello vip 41

MasterBB@MasterAb88

Franceska idolo di Twitter ed è uscita battuta da tutti. Ci sono speranze di levarci dalle palle pure Zorzi al più presto #GFVIP

BICCY.IT@BITCHYFit

La d'Urso ha 5 giorni per trovare 5 persone che odiano Franceska per metterli nelle sfere #GFVip

grande fratello vip 40

Trash Italiano@trash_italiano

#GFVIP: "21.45: Denis hai bestemmiato involontariamente alle 2 di notte, non si sentiva bene e non eri neanche inquadrato. Squalificato" Sempre #GFVIP: "00.27: Contessa, hai usato un termine poco carino, però l'hai usato su te stessa, quindi ok. Non farlo più"

Mattia Buonocore@Mattiabuonocore

Ora la De Blanck farà outing a mezza Roma per dimostrare di avere amici gay #gfvip

Rodrigo Borgia@RodrigoB_orgia

Poteva essere una puntata da scrivere nei manuali di storia della tv, invece in un’ora:

- Morra è ritornato eterosessuale

grande fratello vip 39

- Adua ha detto solo buonasera

- Gregoraci e Briatore sono Sandra e Raimondo

- Oppini è un sex symbol

Credo ci sia qualche problema autoriale. #Gfvip

Saverio Capobianco@Saverio_94

A memoria neanche il GF Vip 2 (che resta imbattibile per tanti motivi) aveva così tante dinamiche. Un cast di schegge impazzite. #GFVip

grande fratello vip 37

Massimo Galanto@GalantoMassimo

Il #GfVip, anche quest'anno dato per morto, regge negli ascolti e tiene accesa mezza Mediaset.

1. MASSIMILIANO MORRA GAY? “STAVA CON UN FARMACISTA SPOSATO, MI SONO ARRIVATI TANTI MESSAGGI…” – ESPLODE IL GOSSIP

Fabio Minacci per "www.biccy.it"

Massimiliano Morra è gay? L’attore ha categoricamente smentito questa indiscrezione (portata alle orecchie da Adua Del Vesco), sottolineando come sia un rumor infondato che l’ha sempre accompagnato dagli inizi della carriera.

Il caso sembrava essere chiuso, ma qualche ora fa Deianira Marzano via Instagram ha riportato un gossip che le è stato confessato e che – se fosse vero – smentirebbe Massimiliano Morra.

grande fratello vip 25

“Mi è stato detto da una fonte che si è sempre vociferato che Massimiliano Morra avesse una relazione con un farmacista che era sposato e che poi aveva lasciato la famiglia per lui. A noi se questo sia vero non ci interessa, non c’è niente di strano. Ma perché fingere per anni di essere etero e prendere in giro la gente per anni?”.

Deianira per avvalorare la storia ha poi aggiunto:

“Quello che mi ha detto che si vociferava che aveva avuto una storia con questo farmacista è vivo e vegeto ed è pronto pure a dirlo”.

grande fratello vip 145

Poi ha continuato:

“La cosa più grave è che lui ha fatto lasciare pure Dalida col fidanzato. Quando poi a questo punto – se così fosse – questa qua la stai usando come copertura ed io voglio escludere che questa qua sia consapevole di questa cosa. Cioè altrimenti è proprio una follia!”

Il rumor non sarebbe isolato, dato che dopo la confessione le sarebbero arrivati altri messaggi da altrettante persone:

“Mi sono arrivati tanti messaggi di persone della zona che sanno che questo farmacista aveva lasciato ai tempi la famiglia per lui. Tra l’altro questo farmacista, che si occupava anche di spettacolo, lo aveva anche inserito in questo settore, così si dice…”.

grande fratello vip 143

Fabiano Minacci per "www.biccy.it"

Forte anche dell’esito del televoto Adua Del Vesco si è trasformata da ‘vergine della valle’ a mistress vendicativa (e ovviamente la amo di più in queste vesti). Dopo la diretta su Canale 5 nella casa del GF Vip è scoppiata una litigata tra l’attrice siciliana e Tommaso Zorzi. I due ci sono andati giù pesante, soprattutto l’influencer, che ha dato della ‘pessima attrice’ alla sua coinquilina.

grande fratello vip 141

T: Hai smentito sul fatto che io e te ci siamo visti in albergo, quando ci sono i messaggi. Tu sei una bugiarda patologica.

A: Bravo, e così verrà fuori che io ho detto che Massimiliano è gay?

T: Di quello sai che non ci sono le telecamere.

A: Aria, via, non ti permetto ancora di usarmi.

T: Amore, ma tu pensi di essere Claudia Schiffer.

A: Io sono chi sono e non mi devi dire tu chi sono.

T: Ma secondo te io Tommaso Zorzi uso Adua Del Vesco?

grande fratello vip 140

A: Hai utilizzato una cosa e non te lo permetto più.

T: Sei una falsa, tenevi il rosario in mano guardando Massimiliano negli occhi dicendo ‘giuro che non ho mai detto che sei gay’.

A: Vattene, non te lo permetto più. Nominami, sparlami alle spalle che questo sai fare.

T: Ma non parlerò più di te.

A: Bravo, non nominarmi, non metterti il mio nome in bocca.

T: Ma chi ca**o sei? Ma con tutto quello che so fare uso te per emergere?

A: Usa quello che sai fare e non usare le mie situazioni per emergere. Ma chi sei tu che ti credi Dio?!

T: Tu non smascherare gli altri prima che conoscessi Massimiliano. E smettila di fare l’attrice perché reciti male.

A: Fai schifo, che schifo.

grande fratello vip 138

Adua si è sfogata anche con le sue amiche, Dayane Mello e Myriam Catania.

“Mi fa schifo. Che ca**o me ne frega di chi ho davanti. Inutile che viene da me a insultarmi, che faccio devo stare zitta e mi faccio insultare da Tommaso Zorzi? Per me lui sarà invisibile qui dentro. […] certe cose le ha dette a tutti. Perché è inutile che parla a me e tenta di darmi lezioni di vita, perché lezioni di vita lui a me non ne dà. Per me non esiste, non decide lui quando io devo parlare con lui”.

grande fratello vip 137

Mi spiace per Franceska (doveva uscire Zelletta), ma sono felice che sia rimasta Rosalinda, questa ragazza ci regalerà altre soddisfazioni.

