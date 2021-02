LET’S TWEET AGAIN! – “GRANDE FRATELLO VIP EDITION” – “LO SCHERZO DEL TOPO A SIGNORINI È LA COSA MIGLIORE E SENSATA DI TUTTA QUESTA EDIZIONE” - “NON È UN TOPO, MA UNA TOPA. ECCO SPIEGATA LA FUGA” – “DAYANE È INNAMORATA, MA MANDA ROSALINDA AL TELEVOTO. SI È GIOCATA L’ULTIMA OPPORTUNITÀ DI BOMBARSELA” – “ZORZI A DAYANE: "VENIRE QUA IN TV A DIRE CHE SEI MEZZA LESBICA A ME STA SUL CAZZO" – “MUOIO DOPO 274748 BESTEMMIE E SQUALIFICHE L’IDEA DI MANDARE IN DIFFERITA LA DIRETTA” - VIDEO

grande fratello vip 7

Rickyfed@rickyfed_

Lo scherzo del topo a Signorini è la cosa migliore e sensata di tutta questa edizione. #GFVIP

Dino Lanaro@dinolanaro

Non è un topo, ma una topa. Ecco spiegata la fuga di Signorini. #GFvip

Trash Italiano@trash_italiano

ALFONSO NERISSIMO #GFVIP

Rodrigo Borgia@RodrigoB_orgia

Dopo il topo Signorini sragiona totalmente. Sto amando. #GfVip

grande fratello vip 8

Trash Italiano@trash_italiano

NO RAGA PER ME ALFONSO ERA DAVVERO NERO, ALTRIMENTI ALLA FINE, DOPO LA "FINTA ARRABBIATURA" AVREBBE RISO. #GFVIP

BICCY.IT@BITCHYFit

Dayane Mello fa coming out e confessa di essere innamorata di Rosalinda: “Il nostro era amore non amicizia”

grande fratello vip 4

Caciottaro @Caustica_mente

Dichiarazione di Dayane a Rosalinda = coming out strategici pre uscita dischi/Sanremi/partecipazioni a reality #GFvip

Il Grande Flagello@grande_flagello

Stefania a Dayane: "Sei falsa dalla testai ai piedi. Ora ti sei inventata pure che ami Rosalinda. Ma dove vuoi arrivare? Stasera la sacrifichi e poi facevi la morale a me sul rapporto con MTR?" #gfvip #sovip #tzvip

grande fratello vip 5

Erika Di Biasi@BiasiErika

Tommaso "Sei stata innamorata di Oppini,di Filippo Nardi,di Zenga e ora pure di Rosalinda" Dayane "E tu?" Tommaso "Io solo di Francesco"

BICCY.IT@BITCHYFit

Tommaso Zorzi a Dayane Mello: "Venire qua in tv a dire che sei mezza lesbica a me sta sul cazzo" #GFVip

BICCY.IT@BITCHYFit

Tommaso Zorzi a Rosalinda Cannavò: "Amore tu sei etero o bisessuale?" Rosalinda Cannavò: "Io sono tutto ciò che vuoi" #GFVip #ExRosmello

grande fratello vip 6

Ragazzo Comune @RAGAZZO_COMUNE

Dayane è innamorata, ma manda Rosalinda al televoto

#gfvip

Rodrigo Borgia@RodrigoB_orgia

Dayane si è giocata l’ultima opportunità di bombarsi Rosalinda :( #GfVip

Il Grande Flagello@grande_flagello

Rosalinda su Dayane: "Almeno questo è servito a smascherarla. Oggi ti dice che non meriti la finale ma domani che sei fantastica e devi arrivare fino alla fine. È così innamorata di me che mi ha proposto suo fratello" #gfvip #sovip #tzvip

grande fratello vip 1

Fabio Fabbretti@fabiofabbretti

Signorini che bacchetta Rosalinda sulla storia finta con Morra. LUI che faceva le copertine finte su Garko #spiazzante #GFVIP

Caciottaro @Caustica_mente

Rosalì che non fossi un’attrice ce ne siamo accorti sin dai tempi delle fiction 4res! #GFvip

BICCY.IT@BITCHYFit

grande fratello vip 2

Ad ogni modo, zitto zitto, Andrea Zelletta che ricorderemo negli anni come il Comodino numero uno del #GFVip è riuscito ad arrivare in finale. E Giulia no. E Maria Teresa no.

Trash Italiano@trash_italiano

MUOIO DOPO 274748 BESTEMMIE E SQUALIFICHE L’IDEA DI MANDARE IN DIFFERITA LA DIRETTA #GFVIP

BICCY.IT @BITCHYFit

Alfonso Signorini annuncia che la diretta del live sarà in differita di qualche minuto onde evitare spiacevoli inconvenienti (aka bestemmie) #GFVip

GF Vip 5, Zorzi e Orlando senza pietà con Dayane. Rosalinda: «Si è innamorata di me al punto da propormi suo fratello?»

Roberto Mallò per "www.davidemaggio.it"

grande fratello vip 3

Non c’è proprio pace nella casa del Grande Fratello Vip 5, soprattutto per il controverso rapporto “litigarello” tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò. Al termine della quarantaduesima diretta, andata in onda ieri sera, le Rosmello hanno infatti nuovamente discusso, a causa del mancato salvataggio, in una catena, dell’attrice fatto proprio dalla brasiliana, che ha scelto di mandare al televoto Rosalinda con Stefania Orlando, “graziando” di fatto la sua nuova amica Samantha De Grenet e, di riflesso, Andrea Zelletta. Una scelta che non è stata affatto gradita dalla maggior parte degli inquilini di Cinecittà.

andrea zenga

Stranita dal “tradimento” dell’amica, che in puntata ha addirittura sostenuto di averla amata per un determinato periodo, la Cannavò ha promesso a se stessa di chiudere ogni tipo di rapporto con Dayane, che dal canto suo è andata incontro alle critiche di Stefania e Tommaso Zorzi.

“Sei falsa dalla testa ai piedi Dayane. Tutte falsità sulla tua amica, ti sei pure inventata che la ami. (…) Ma ti rendi conto della falsità che sei?! Poi mi facevi il pippone per Maria Teresa. Quando lei (riferito a Dayane, ndDM) non sa nemmeno cosa significhi l’amicizia. (…) Io non merito la finale, dici? Ieri facevi gli appelli per mandarmi in finale. Quanta falsità, non ho davvero parole per quello che hai fatto“

rosalinda cannavo' e antonella elia

ha asserito, infatti, la Orlando, dando modo anche all’influencer milanese di inveire contro la Mello:

“A: la tua maschera è caduta, B: sei una grandissima stratega, C: pur di avere una clip ti inventi le stron*ate, perché questa è una grandissima stron*ata. Non hai rispetto per quelle persone che quel sentimento lo sanno provare. Cosa che tu non sai fare. Tu sei tutto il contrario di tutto. Tu parti una puntata ‘amo Rosalinda’, finisci la puntata ‘la nomino’. Ma tu sai cosa vuol dire ‘Ti amo’? Evidentemente no. (…) Se io so cosa vuol dire amare? Sicuramente più di te“.

grande fratello vip 3

Da un lato Dayane si è difesa sostenendo di aver chiesto agli autori di non fare uscire la confessione sui sentimenti provati per Rosalinda e sottolineando che, nel corso delle ultime settimane, il rapporto con Samantha è stato più coerente rispetto a quello avuto con la prima, che l’ha ferita nella puntata di venerdì scorso. Tuttavia, la Mello ha precisato che il suo obiettivo era Stefania, ovvero la persona che per lei non deve arrivare in finale. In ogni caso, Zorzi non ha creduto a nessuna delle sue parole ed ha sbottato, ritornando sul discusso coming out:

“A me su questa roba non mi devi prendere per il cu*o perché divento una belva, se lo fai per moda a me fa orrore, orrore“.

dayane mello e antonella elia

Dello stesso parere di Tommaso e Stefania è stata anche la diretta interessata Rosalinda, che ha voluto evitare ogni tipo di confronto con Dayane, incitata da Samantha a parlarle il prima possibile perché sennò “gli altri la caricano e non ne esci“. “Adua” ha però rifiutato il confronto, lanciando poi delle accuse precise all’amica speciale mentre parlava con Stefania e Zelletta:

“Almeno è servito a una cosa, e di questo non ho dubbi, a smascherarla. (…) Ti amo e poi ti odio, e poi ti amo e poi ti odio (ha detto canticchiando, ndDM). Ma poi mi ama e si è innamorata di me al punto di dirmi di rimanere con il mio ragazzo, al punto da propormi suo fratello? Pensa. Se proprio dobbiamo smascherare, smascheriamo bene.

rosalinda cannavo' dayane mello

Me ne vado a testa alta. (…) Ci sono dei video comunque. Ha detto che sarebbe perfetto per me. (…) Talmente tanto innamorata di me. E non è che sto parlando di ieri”.

Discorso che la Cannavò ha chiuso con una promessa:

“Le favole le fa lei e basta. (…) A me non deve più guardarmi nemmeno negli occhi. Non cambierò idea, questa volta è definitiva, con me ha chiuso“.

