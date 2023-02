LET’S TWEET AGAIN! – PRONTI PER LA FINALE DI SANREMO? PRIMA PERÒ FATEVI UNA RISATA CON I TWEET PIÙ DIVERTENTI DELLA SCORSA SERATA: “CHIARA FRANCINI INDOSSA LE TETTE DI TUTTE LE PRIME QUATTRO SERATE” - “GLI ARTICOLO 31 CHIEDONO ALLA MELONI ‘LEGALIZZALA’. E LEI RIPRISTINA IL CONFINO” – “AMADEUS RICORDA LE FOIBE PERCHÉ HA UN FUCILE PUNTATO ALLA SCHIENA” – “CARLA BRUNI TRA UN CHIRURGO E L’ALTRO HA TROVATO ANCHE IL TEMPO DI FARE UN DUETTO” – “DITONELLAPIAGA È ANCHE SU ONLYFANS CON UN NOME MOLTO SIMILE” - E L'ACUTO DI ARISA SU COLETTA SCATENA I TWITTAROLI - FOTO + VIDEO!

Spinoza LIVE@LiveSpinoza

tweet quarta serata sanremo 2023 4

Il figlio di Amadeus ha fatto conoscere al padre gli Autogol perché li guarda sempre. Quindi il prossimo ospite sarà Malena. [@leomorabito]

Ago.@Agostino35

J-Ax e Fedez urlano "Giorgia legalizzala" ma dovete essere più specifici su cosa perché poi quelli facendo gli gnorri ti rispondono "ok come vuoi" e legalizzano roba tipo la tortura.

Spinoza LIVE@LiveSpinoza

Gli Articolo 31 chiedono alla Meloni "Legalizzala". E lei ripristina il confino. [@rostokkio]

Spinoza LIVE@LiveSpinoza

Il medley degli Articolo 31 è la giusta punizione per chi è rimasto a casa il venerdì sera. [@Mordicchio90]

tweet quarta serata sanremo 2023 5

Fran Altomare@FranAltomare

Quindi Fedez, quello che fa battute di dubbio gusto su Emanuela Orlandi e donne disabili, dice che Anna Oxa è maleducata “perché ha saltato la fila” per esibirsi prima durante le prove. Con tanto di diretta social indignata. Lei, maleducata. Ok. #Sanremo2023

Francesco Canino@fraversion

“Se devo rispondere di ciò che un artista fa improvvisamente in diretta, lo trovo non civile”. Uno Stefano Coletta arrabbiatissimo replica alle critiche su Fedez e agli inviti di FDI a dimettersi. #Sanremo2023

tweet quarta serata sanremo 2023 1

Mattia Buonocore@Mattiabuonocore

Non capisco. Fedez non vi ha dato i testi, è andato in onda ugualmente, ha fatto una cosa per voi sbagliata e il giorno dopo lo fate risalire sul palco, mandate in onda il suo programma flop. Qualcosa non quadra

Mattia Buonocore@Mattiabuonocore

Il fatto che l’intervento di Fedez fosse una sorta di branded content doveva a maggior ragione far sì che si conoscesse il testo #Sanremo2023

Spinoza LIVE@LiveSpinoza

Amadeus ricorda le foibe perché ha un fucile puntato alla schiena. [@ibico75]

tweet quarta serata sanremo 2023 8

Spinoza LIVE@LiveSpinoza

Dopo le foibe mi sarei aspettato un monologo sull'importanza strategica dell'Abissinia. [@leomorabito]

Selvaggia Lucarelli@stanzaselvaggia

Ora basta rompere il cazzo con E LE FOIBE?

Spinoza LIVE@LiveSpinoza

Era previsto un omaggio a Lucio Dalla. Lo hanno fatto non cantando nessuna sua canzone. [@leomorabito]

Selvaggia Lucarelli@stanzaselvaggia

A Sanremo quest’anno riescono a mandare la pubblicità durante la pubblicità e poi dicono recoooord di raccolta pubbliicitaria…. MA VA! #sanremo23

Spinoza LIVE@LiveSpinoza

tweet quarta serata sanremo 2023 3

Vabbe', se fate cantare Carla Bruni dopo Elisa e Giorgia vuol dire che vi sta proprio sul cazzo. [@whazdatdude]

Paolo Giordano@IlPaoloGiordano

Carla Bruni tra un chirurgo e l’altro ha trovato anche il tempo di fare un duetto. #sanremo23 #Sanremo #ColapesceDimartino #carlabruni

Michela Giraud@MichelaGiraud

Ti prego Carla Bruni buttati a volo d’angelo sulla platea, chessò, su Toti. #Sanremo2023

Spinoza LIVE@LiveSpinoza

Arisa è arrivata direttamente dal provino con Siffredi. [@ciliegiodinoce]

Spinoza LIVE@LiveSpinoza

Grignani ha scelto una sua canzone. Senza accorgersene. [@ilmagodifloz] #Sanremo2023

tweet quarta serata sanremo 2023 2

Spinoza LIVE@LiveSpinoza

Di questo passo Mengoni potrebbe superare anche il Napoli. [@rostokkio] #Sanremo2023

Spinoza LIVE@LiveSpinoza

Una curiosità: per raggiungere queste tonalità, Mengoni tiene nei pantaloni una macchina per il sottovuoto. [@caparezza17]

Spinoza LIVE@LiveSpinoza

Ditonellapiaga è anche su Onlyfans con un nome molto simile. [@ibico75]

Spinoza LIVE@LiveSpinoza

Ricordiamo che se il Ditonellapiaga è quello di Morandi, può considerarsi fisting. [@BarabbaMarlin]

Spinoza LIVE@LiveSpinoza

tweet quarta serata sanremo 2023 6

Bello il duetto di Anna Oxa con il suo ego. [@pieromano]

Spinoza LIVE@LiveSpinoza

Anna Oxa canta una sua canzone. Giusto per farvi capire quanto le state sul cazzo tutti. [@pantana21]

Spinoza LIVE@LiveSpinoza

Lorella Cuccarini in soffitta ha una cucina che invecchia al posto suo. [@paniruro] #Sanremo2023

Spinoza LIVE@LiveSpinoza

La casa discografica di Peppino Di Capri è la RSA. [@EhSignoraMia]

tweet quarta serata sanremo 2023 7

Spinoza LIVE@LiveSpinoza

Morandi crede che "bro" significhi brodino. [@batduccio] #Sanremo2023

Spinoza LIVE@LiveSpinoza

Chiara Francini indossa le tette di tutte le prime quattro serate. [@caparezza17]

Spinoza LIVE@LiveSpinoza

Il monologo della Francini a quest'ora è come quella che ti inizia a parlare in macchina quando tu stai morendo di sonno. [@fabio_capp]

tweet quarta serata sanremo 2023 9

Spinoza LIVE@LiveSpinoza

Morandi mi ricorda mio padre quando accompagna gli ospiti alla porta perché ha sonno. [@fabriziottavian]

Spinoza LIVE@LiveSpinoza

Adesso manca solo il monologo del figlio di Amadeus. [@leomorabito]

tweet quarta serata sanremo 8 tweet quarta serata sanremo 6 tweet quarta serata sanremo 10 tweet quarta serata sanremo 3 tweet quarta serata sanremo 2 tweet quarta serata sanremo 5 tweet quarta serata sanremo 7 tweet quarta serata sanremo 9 tweet quarta serata sanremo 1 tweet quarta serata sanremo 4