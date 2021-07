RESPINTO IL BLITZ DELLA LEGA SUL DDL ZAN AL SENATO – FISCHI E BAGARRE IN AULA, LA CAPOGRUPPO DEM MALPEZZI: "NON È CAMBIATO NULLA RISPETTO A QUELLI CHE ERANO I TEMPI RICHIESTI DALL'AULA LA SCORSA SETTIMANA. PER CUI SI VA AVANTI COL CALENDARIO COME PREVISTO – IL CARROCCIO E FRATELLI D’ITALIA VOLEVANO TORNARE IN COMMISSIONE. IL 20 LUGLIO LA DEADLINE PER GLI EMENDAMENTI – RENZI: "PATTO POLITICO PER APPROVARLO ALLA CAMERA IN 2 SETTIMANE" - VIDEO