MA SE GIÀ VI MANCA IL FESTIVAL NON VI PREOCCUPATE: "ORA MANCA LA PARTE PIÙ IMPORTANTE: LE POLEMICHE DA ZIA MARA A DOMENICA IN"

Spinoza LIVE@LiveSpinoza

tweet finale di sanremo 2023 9

Mengoni vince con "Due vite". La durata percepita di questo Festival. [@redfabiuz] #Sanremo2023

Spinoza LIVE@LiveSpinoza

Marco Mengoni vincitore è tipo quando a Natale ti regalano a sorpresa una cravatta. [@leomorabito] #Sanremo2023

Saverio@Saverio_94

La canzone di Lazza è carina ma il secondo posto è osceno. Non si può guardare. #Sanremo2023

AladinoAA+@Aladino_Rm

Ultimo NERISSIMO #Sanremo2023

tweet finale di sanremo 2023 8

Il Grande Flagello@grande_flagello

Ultimo l'ha presa bene però nel dubbio levate le rose dalla sala stampa #sanremo2023

Selvaggia Lucarelli@stanzaselvaggia

Cinque uomini in finale. Sembra un panel sul giornalismo. #Sanremo2023 #sanremo23 #sanremo

Spinoza LIVE@LiveSpinoza

Neanche una donna tra i primi cinque. Direi che i monologhi della Ferragni hanno funzionato benissimo. [@Vitt0C]

contechristino@contechristino

tweet finale di sanremo 2023 18

L'anno prossimo saranno dieci anni esatti dall'ultima volta che una donna ha vinto il Festival. Per dire. #Sanremo2023

BICCY.IT@BITCHYFit

Il limone fra Fedez e Rosa Chemical era tutto ciò di cui avevamo bisogno #Sanremo2023

Spinoza LIVE@LiveSpinoza

Rosa Chemical simula un rapporto con Fedez. Proprio come la Ferragni. [masss] #Sanremo2023

Andrea Conti@IlContiAndrea

Gli ha tirato fuori pure la lingua mentre limonava Fedez. Vabbè Rosa Chemical hai vinto tutto #Sanremo2023 #FattidiSanremo

@FQMagazineit

Trash Italiano@trash_italiano

RAGA DOMANI PARTE PROPOSTA DI LEGGE PER ABOLIRE SANREMO ME LO SENTO #sanremo2023

tweet finale di sanremo 2023 21

massimo venier@zynedo_

I vertici Rai si difendono: «Alle prove Fedez non aveva messo la lingua»

vladimir luxuria@vladiluxuria

Dopo aver visto pomiciare @RosaChemical e @Fedez si segnalano casi di dermatite desquamante che hanno fatto vittime tra le sentinelle in piedi, family day e i pro life. #Sanremo2023 #Sanremo

Pierpaolo Spollon@pierspollon

Sogno un feat Rosa Chemical e Gino Paoli. Così. De Botto. #Sanremo2023

Giuseppe Candela@GiusCandela

Ma voi siete pronti per un Sanremo sovranista? Pino Insegno alla conduzione, Borsellie Marini coconduttrici, superospite comico Montesano, Diaco al DopoFestival. In gara Povia. Brividiiiiiii #sanremo2023 #FattidiSanremo

GraceSomehow@LaSambruna

tweet finale di sanremo 2023 22

Dopo le due di notte solo argomenti scabrosi e divisivi: la lettera di Zelensky o le donne che non hanno fatto figli. #Sanremo2023

Renato Franco@ErreEffe7

La lettera di Zelensky dopo le due di notte, così in Russia con il fuso orario ancora più avanti non la vedono #Sanreno2023

Gabriele Parpiglia@Parpiglia

#Sanremo2023 dar voce a #Zelensky non può avvenire alle 02.14 significa solo ‘non crederci’.

tweet finale di sanremo 2023 12

Selvaggia Lucarelli@stanzaselvaggia

Spero che Zelensky non sia sveglio per guardare perché spostare la sua lettera per far cantare Lazza è un affronto che non si sarebbe permesso manco Putin.

Il Grande Flagello@grande_flagello

Il codice per votare la lettera di Zelensky qual è? #Sanremo2023

Spinoza LIVE@LiveSpinoza

Sul retro della lettera Zelensky ha fatto la lista delle bombe che gli servono. [@ibico75]

tweet finale di sanremo 2023 13

Giuseppe Candela@GiusCandela

Rendetevi conto di tutte le polemiche per Zelensky. Era "solo" questo. Ci avete rotto le palle per settimane per un semplice e doveroso messaggio. #sanremo2023

Spinoza LIVE@LiveSpinoza

Il frontman della band ucraina si capisce meglio di Grignani. [@leomorabito]

Spinoza LIVE@LiveSpinoza

E io che credevo che la canzone in ucraino fosse quella di Madame. [@TheLongobard] #Sanremo2023

Ubaldo Pantani@ubaldopantani

Gino Paoli is the new Ornella Vanoni #Sanremo2023

tweet finale di sanremo 2023 20

Lorenza Sebastiani@LoreSebastiani

Gino Paoli che sputtana la donna di Little Tony dopo 50 anni. #sanremo2023

Claudio Plazzotta@Claplaz

Togliete il microfono a Gino Paoli perché questo tira giù un porcone live

Lorenzo Pregliasco@lorepregliasco

Vogliamo una serata solo con Gino Paoli e Gianni Morandi #Sanremo2023

contechristino@contechristino

In pratica la RAI doveva scegliere se dare 250 mila euro a Madonna o un mazzo di carciofi ad Ornella. #Sanremo2023

tweet finale di sanremo 2023 11

Selvaggia Lucarelli@stanzaselvaggia

Salmo che canta Zucchero su una Costa Crociere mi pare l’unico vero colpo di teatro di questo festival. #Sanremo2023 #sanremo #sanremo23

Spinoza LIVE@LiveSpinoza

I bambini di Mr. Rain li ha presi Anna Oxa che li tiene un anno intero. [@batduccio]

Trash Italiano@trash_italiano

Naturalmente ora manca la parte più importante: LE POLEMICHE DA ZIA MARA A DOMENICA IN. #Sanremo2023

tweet finale di sanremo 2023 14

