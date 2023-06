LET’S TWEET AGAIN: "TEMPTATION ISLAND" EDITION!

DAGOSELEZIONE

temptation island 9

Giuseppe Candela@GiusCandela

Fenomeno #TempationIsland. Il programma torna su Canale 5 con boom di ascolti: 3.558.000 telespettatori con il 26,14% di share.

Giuseppe Candela@GiusCandela

Signori, il Paese reale.

#TemptationIsland

Francesco Canino@fraversion

temptation island 3

riparte col botto Temptation Island: 3.558.000 telespettatori e il 26,14% di share. Le corna in tv funzionano sempre.

#temptationisland #AscoltiTv

Andrea Conti @IlContiAndrea

Come un sabato sera in pieno inverno. Dimostrazione che d’estate, sulla generalista, non ci sono solo i telemorenti

#TemptationIsland

Boomerissima@Boomerissima

Gli ascolti pazzeschi di #TemptationIsland a fine giugno mettono fine anche a chi trova mille scuse per giustificare Reality che non piacciono più.

Sì, con 40° ci possono essere anche più di 4 milioni fino alle 23:00 davanti la TV

temptation island 12

#AscoltiTv

Giuseppe Candela@GiusCandela

L'anno di pausa ha fatto benissimo a #TemptationIsland che torna su Canale 5 accolto come "evento".

Ruben Trasatti@darkap89

Il risultato di #TemptationIsland ribadisce molte cose, ma le più importanti:

1. Le pause rafforzano i format,

2. Fascino oggi è garanzia più di ieri,

3. Il successo del GF non era tutto sto successo,

temptation island 8

4. L’estate Tv è debole solo perché si vuol chiudere per ferie, il pubblico c’è

Giuseppe Candela@GiusCandela

Ora qui mica stanno facendo "a qualità" ma questa è la dimostrazione che il "trash" devi saperlo fare.

E rispetto all'Isola, #TemptationIsland è un altro pianeta.

Giuseppe Candela@GiusCandela

Con il montaggio Fascino se la cava addirittura Filippo Bisciglia. Praticamente un miracolo.

#TemptationIsland

Diego Odello@Mr_Odo

#TemptationIsland mancava come manca l’Italia ai mondiali di calcio. Uguale a se stesso e va bene così!

temptation island 5

Trash Italiano@trash_italiano

Maria, mi permetto di suggerire: 8 puntate, chiusura fissa a mezzanotte, mesi luglio e agosto. #TemptationIsland

il mio cane si chiama Miele@MaraLarrama

Idea format: temptation Island ma al posto dei single tentatori mettiamo degli psicoterapeuti. #TemptationIsland

Viperissima trash@Viperissima_

Quest'anno sono tutti andati a #TemptationIsland con un'unica missione: lasciarsi.

temptation island 11

Trash Italiano@trash_italiano

Spero che quest'anno Maria abbia portato a casa la collaborazione con Ikea per i mobili.

#TemptationIsland

Trash Italiano@trash_italiano

QUESTA COSA CHE HANNO INSERITO ANCHE L'ECO FUORICAMPO DELLE COSE CHE DICONO

#TemptationIsland

Trash Italiano@trash_italiano

La gioia del responsabile della colonna sonora di #TemptationIsland che quest'anno ha 385858 tormentoni da poter utilizzare (+ quelli del 2022).

temptation island 10

Francesco Canino@fraversion

Gabriela qualche tempo fa ha scoperto che il fidanzato Giuseppe si era iscritto ad un sito di incontri. “Ma poi che scemo, a stento parla italiano e si faceva chiamare American boy”. Sipario, sigla.

#TemptationIsland

¥le @yleniaindenial1

"ma poi che scemo a stando sa l'italiano si fa chiamare american boy"

*sigla di american boy che parte in sottofondo*

TUTTO QUESTO È GIÀ COSÌ POETICO

temptation island 9

#TemptationIsland

Fran Altomare@FranAltomare

American Boy letteralmente la killer application di #TemptationIsland: Bastardo di Anna Tatangelo e crisi dopo 20 minuti di puntata.

Roberta Talia @RobertaTalia_

Anche quest’anno la Campania salva il programma

temptation island 7

#temptationisland

Boomerissima @Boomerissima

FA O' PUORC

#TemptationIsland

Boomerissima @Boomerissima

I PRIMI SHOW AL PINNETTU

"Sto bastardo si metteva a parlare pure con le vecchie"

#TemptationIsland

Boomerissima @Boomerissima

Gabriela avrà detto bastardo almeno 100 volte in 2 minuti #TemptationIsland

temptation island 6

Fanpage.it@fanpage

#Isabella e #Manu sono fidanzati da tre anni e mezzo, vivono entrambi a Milano ma in due zone diverse: lui in un quartiere popolare, lei in centro. Proprio queste differenze socio economiche hanno portato il ragazzo a partecipare a #TemptationIsland

Viperissima trash@Viperissima_

Lui ragazzo umile e dall'animo buono, lei della Milano bene, ricca e un po' snob: ma questo è il remake, la versione 2.0 de "La ragazza del metró" di Nino d'Angelo!

Potrebbe benissimo intitolarsi "La ragazza del tramviere". #TemptationIsland

Fran Altomare@FranAltomare

temptation island 5

Lo scopo di Isabella è chiaramente quello di confermare i luoghi comuni sui milanesi imbruttiti in tutto il Mondo.

#TemptationIsland

Marco.@Hellentin

#TemptationIsland non è solo un programma di corna e falò di confronto ma anche di denuncia sociale.

La polemica del caro affitti di Milano sbattuta in prima serata!

clappi.exe@clappi_

La denuncia del caro affitti di Milano, questo programma è anche denuncia sociale, lotta di classe

temptation island 4

#temptationisland

Trash Italiano@trash_italiano

Non Temptation che riapre la polemica sul costo delle case a Milano. #TemptationIsland

Paola.@Iperborea_

isabella che vuole chiedere subito il falò rinunciando alla vacanza a scrocco e ai codici sconto, sì, lei è decisamente la più ricca

temptation island 3

#temptationisland

Francesco Canino@fraversion

Perla disperata.

Il fidanzato l’ha già tradita?

No, ha dimenticato di metterle in valigia lo shampoo per i ricci.

Dramma vero.

#TemptationIsland

Fanpage.it@fanpage

#Perla si è lamentata di #Mirko.

Senza mezzi termini, ha spiegato di trovarlo noioso.

Poi, si è fatta fare un massaggio ai piedi da un tentatore, lasciando basito il suo fidanzato.

poliedrico@salvatrash1

Perla che si fa fare un massaggio ai piedi mentre cinque o sei tori le stanno intorno e nel frattempo critica il fidanzato noioso REGINA

temptation island 2

Viperissima trash@Viperissima_

Quindi Davide sta da anni con Alessia solo per rinfacciarle ogni giorno di averlo tradito?!

#TemptationIsland

Loverdose@battigiulia

Ogni anno incantata dal modo in cui i due sessi vengono tentati in modo diametralmente opposto: agli uomini ci si struscia addosso, le donne invece vengono avvicinate con delle psicosedute

#TemptationIsland

temptation island 18

Viperissima trash@Viperissima_

"Io mi ritengo una persona single" è il claim di questa edizione. #TemptationIsland

