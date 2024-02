LET’S TWEET AGAIN: SANREMO EDITION! – L’IMBARAZZANTE BALLO DEL QUA QUA SCATENA I TWITTAROLI – “ME SA TANTO CHE JOHN TRAVOLTA C’HA UN PAR DE MUTUI DA ESTINGUE SE NO NON SE SPIEGA” - “MENTRE TUTTI SI CONCENTRANO SUL DITO DELLA LIBERATORIA DI TRAVOLTA, IO PROVEREI A GUARDARE ALLA LUNA DELL’INCAZZATURA DI FIORELLO. COSÌ, A OCCHIO” – “'MI PENTO DI NON AVER ACCETTATO L'INVITO A SANREMO'" SONO LE PRIME PAROLE DI SINNER DOPO AVER VISTO TRAVOLTA” – “HA CHIAMATO RUSSELL CROWE E HA DETTO CHE HA JUDO E NON PUÒ VENIRE…” - VIDEO

John Travolta 24h prima di essere scaricato da Hollywood e famiglia #Sanremo2024 pic.twitter.com/kFnQ91WDgM — Il Grande Flagello (@grande_flagello) February 7, 2024

Fiorello su Travolta: "Abbiamo fatto una delle gag più terrificanti della storia della tv italiana" #vivarai2 #Sanremo2024 pic.twitter.com/DxwQOWg5k2 — Il Grande Flagello (@grande_flagello) February 8, 2024

DAGOSELEZIONE

Selvaggia Lucarelli

@stanzaselvaggia

Sanremo 2024 è la vera task force per farci rivalutare Chiara Ferragni. #SANREMO2024

Perchè cazzo è in tendenza?

@PercheCazzo

“John Travolta” Perché è stato travolto dalla vergogna. Nonostante il lautissimo cachet, non ce l’ha fatta a sopravvivere al cringe del momento forse più imbarazzante della televisione italiana

Genio78

@Zziagenio78

Quella di John Travolta è la figura di merda più grossa che facciamo con l'America da quando Cristoforo Colombo sbarcò dicendo: "WOOW BELLE LE INDIE"

#Sanremo2024

Cambiacasacca

@Cambiacasacca

Ho sperato fino all'ultimo che durante il ballo del qua qua che abbiamo fatto fare a jhon travolta arrivassero i trattori coi freni rotti

anna pettinelli

@annapettinelli

Abbiamo pagato un botto John Travolta per fargli ballare il ballo del qua qua ? Che tristezza. Chissà cosa penserà di noi. Che siamo cojoni!

#Sanremo2024

Fran Altomare

@FranAltomare

Ma io volevo esserci in quel momento quando qualcuno ha detto “ma perché non facciamo ballare il ballo del quaqua a John Travolta” e tutti sì, dai figata, bomba.

#Sanremo2024

Andrea Laffranchi

@alaffranchi

Ricordiamoci sempre che c'è gente pagata per pensare a una gag da recita delle elementari come quella di John Travolta. Poi non lamentatevi quando sentite una canzone orrenda e scoprite che l'hanno scritta in dieci #Sanremo2024

ApocaFede

@DrApocalypse

In Rai sono riusciti a scivolare sull’ospitata più inutile di #Sanremo2024, giá sbertucciata alla vigilia e ora esplosa definitivamente dopo un tremendo siparietto con tanto di potenziale pubblicità occulta e presunte liberatorie non firmate da #JohnTravolta.

Fenomeni

ApocaFede

@DrApocalypse

Me sa tanto che John Travolta c’ha un par de mutui da estingue se no non se spiega

#Sanremo2024

ApocaFede

@DrApocalypse

Chiamare un divo hollywoodiano per umiliarlo in diretta tv. Fatico a cogliere il “divertimento”

#Sanremo2024

Matteo Cruccu

@ilcruccu

Però la scena del "Ballo del qua qua" è degna del peggior villaggio vacanze: e qui, no, #JohnTravolta non si è divertito più #sanremo2024

GraceSomehow

@LaSambruna

John Travolta che guarda Amadeus con: COMMISERAZIONE

#Sanremo2024

Massimo Galanto

@GalantoMassimo

#Fiorello: "Abbiamo fatto una delle gag più terrificanti della televisione italiana". #Amadeus: "Era carina, divertente..."

#VivaRai2 #Sanremo2024

Massimo Galanto

@GalantoMassimo

#Fiorello: "Era una gag... venuta male, ma non abbiamo ammazzato nessuno, ho visto che Renato Franco (giornalista del Corriere, Ndr) subito si è scatenato..." Amadeus: "Renato Franco aspettava questo". #Sanremo2024 #VivaRai2

Luca Barra

@luca_barra

(Mentre tutti si concentrano sul dito della liberatoria di Travolta, io proverei a guardare alla luna dell’incazzatura di Fiorello. Così, a occhio. #sanremo2024)

Massimo Falcioni

@falcions85

Altro indizio di tensione in corso: Viva Rai2, che aveva pubblicato entusiasta la gag del ballo del qua qua con Travolta, ha eliminato il tweet. #SANREMO2024

Il Grande Flagello

@grande_flagello

"Mi pento di non aver accettato l'invito a Sanremo" sono le prime parole di Sinner dopo aver visto John Travolta ballare il ballo del qua qua #Sanremo2024

Marco Salvati

@marcosalvati

Ha chiamato Russell Crowe e ha detto che domani ha Judo e non può venire.

Il Grande Flagello

@grande_flagello

A quanto è quotato Russell Crowe vestito da centurione che balla daje de tacco daje de punta? #Sanremo2024

Il Grande Flagello

@grande_flagello

Se fossi Antonio Ricci trasmetterei il ballo del qua qua di John Travolta in loop a Paperissima

#Sanremo2024

Fulvio Giuliani

@fulviogiuliani

#JohnTravolta non doveva, non doveva e non doveva. Punto. Il ballo del qua qua no e poi no. Che mestizia chi inventa una simile boiata e lui che non li manda a stendere e li lascia lì. #Sanremo24 #FestivaldiSanremo2024 #Sanremo2024

Claudio Plazzotta

@Claplaz

Le genti indignate che vogliono spiegare come si fa show biz a John Travolta probabilmente ignorano il bonifico da un milione di dollari versato dallo sponsor U-Power di cui Travolta è testimonial per una gag in cui casualmente erano spesso inquadrate le scarpe di Travolta….

Mattia Buonocore

@Mattiabuonocore

Travolta entra davanti a 12,1 milioni (60.03%) esce dopo 13 minuti con 11,5 milioni (61.06%)

Massimo Scaglioni

@MaScaglioni

La tripletta #Travolta #Sinclar #TheKolors tramortisce anche il più entusiasta di questo #Sanremo2024

LALLERO

@see_lallero

Tutto lo sketch con John Travolta è stato un orrore. Andiamo avanti. #sanremo2024

Luca Barra

@luca_barra

Il direttore artistico ombra José che esulta per Geolier, occhei.

#sanremo2024

Davide Maggio

@davidemaggio

Ah, sarebbe bello avere un commento da chi ieri scassava la minchia alla sala stampa per la top5

#Sanremo2024

Ora tenetevi pure #Geolier in prima posizione!

Massimo Falcioni

@falcions85

Tu pensa se il Festival della Canzone Italiana lo vincesse una canzone in dialetto...

Luca Barra

@luca_barra

Annalisa rischia sempre di sembrare la prima della classe. Ma ha un pezzo killer, un album impeccabile, un anno da incorniciare, un percorso a pensarci magnifico. Se lo meriterebbe, oh quanto se lo meriterebbe.

#sanremo2024

seba pucciarelli

@sebapucc

I monologhi dolenti sono rientrati dalla finestra sotto forma di recita scolastica. #Sanremo24 #tvtalk

Massimo Falcioni

@falcions85

una soap turca, piazzata come tappabuchi in prima serata, incolla davanti alla tv 2,3 milioni (10,1%) nonostante la concorrenza sanremese. Credo tra i dati più alti di sempre tra le 'alternative' nelle annate fortunate del festival. #terraamara

Mattia Buonocore

@Mattiabuonocore

Il fatto che #Sanremo sia calato nella prima parte ma cresciuto nella seconda rispetto allo scorso anno fa pensare proprio che sia colpa di Terra Amara

