UN LETTORE SCRIVE AD ALFONSO SIGNORINI: "ILARY BLASI, NEL DOC NETFLIX ‘UNICA’, MI HA DATO L'IMPRESSIONE DI ESSERE FALSA COME UNA MONETA DA TRE EURO, A ME È SEMBRATA PARECCHIO ARTEFATTA IN MOLTE DELLE SCENE, SOPRATTUTTO QUELLE IN CUI FINGEVA DI STAR PER PIANGERE. TI SEMBRA NORMALE MANDARLO IN ONDA PRIMA DEL PROCESSO?" – LA RISPOSTA DI SIGNORINI: “CERTO ‘PECUNIA NON OLET’, MA IN FONDO, SE TUTTI FOSSERO COSÌ SOBRI ED ELEGANTI, CON CHE COSA RIEMPIREMMO LE PAGINE DEI GIORNALI E I PALINSESTI TELEVISIVI?