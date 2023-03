UN LETTORE SCRIVE A “REPUBBLICA”: “MI SONO SENTITO OFFESO, DISORIENTATO E UMILIATO DALLE PAROLE DELL’INGEGNER DE BENEDETTI NEI CONFRONTI DI REPUBBLICA, PRONUNCIATE A PIAZZA PULITA. FANNO SEGUITO ALLE VOLGARI PAROLE CHE NEL 2018 PRONUNCIÒ DALLA GRUBER CONTRO EUGENIO SCALFARI. PERCHÉ QUESTO RANCORE, QUESTA MANCANZA DI SIGNORILITÀ? NON DOVREBBE PRENDERSELA CON I SUOI FIGLI CHE GLI VENDETTERO, A SUA INSAPUTA, QUEL CHE LUI GLI AVEVA REGALATO?” – LA RISPOSTA DI FRANCESCO MERLO

Dalla rubrica delle lettere di “Repubblica”

FRANCESCO MERLO

Caro Merlo, da lettore di Repubblica sin dalla fondazione, mi sono sentito offeso, disorientato e umiliato dalle parole dell’ingegner De Benedetti nei confronti di Repubblica , pronunciate a Piazza Pulita . Fanno seguito alle volgari parole che nel 2018 pronunciò dalla Gruber contro Eugenio Scalfari. A quelle volgarità seguì la replica del direttore Calabresi e la sua intervista a Scalfari. Perché questo rancore, questa mancanza di signorilità? Non dovrebbe prendersela con i suoi figli che gli vendettero, a sua insaputa, quel che lui gli aveva regalato?

Pasquale Regano - Andria

eugenio scalfari e carlo de benedetti

Risposta di Francesco Merlo

Ho ricevuto diverse lettere su Carlo De Benedetti e ho scelto la sua anche perché rievoca una mia intervista a Eugenio Scalfari che, sullo stesso argomento, fu un momento di rara allegria. Cominciava così: “Caro Eugenio, sei rimbambito?”. E lui: “Sono arrivato a un’età, tra i novanta e i cento, che non è più quella dei vecchi né dei molto vecchi, ma quella dei vegliardi. Spesso sono rimbambiti, ma talvolta sono ancora più lucidi degli altri perché vedono di più e meglio. A volte sono bambini, altre volte sono saggi e tra le cose che vedono meglio ci sono i rancori e le acidità. I vegliardi sanno riconoscerli e, se è il caso, anche aggirarli”.

De Benedetti Scalfari

Non ho mai fatto rileggere a nessuno il testo di un’intervista ed Eugenio non me lo chiese. Fu pubblicata il 18 gennaio 2018. Finiva così: “De Benedetti parla di matrimonio monogamico. Spiega che quello con Repubblica è indissolubile, dice che ama ancora Repubblica e che l’amerà per sempre”. E Scalfari: “La ama, ma vuole liberarsene. La ama come quegli ex che provano a sfregiare la donna che hanno amato male e che non amano più”.