Levante è stata una delle non protagoniste della 73esima edizione del Festival di Sanremo. […]Ciò che, però, non è certo passato inosservato è stato il suo nuovo look per il quale i fan l'hanno ricoperta (anche in modo cattivo) di critiche.

Levante si è presentata sul palco dell'Ariston con i capelli chiarissimi, un biondo che vira verso l'arancione e con le sopracciglia dello stesso colore […] : «Sei bruttissima con questo colore», «Dio dà la bellezza a una persona e lei la butta via così» oppure «Tremenda la decolorazione delle sopracciglia su una persona dai toni così mediterranei».

[…] La cantante è stata accusata di essere troppo magra («Eccone un'altra che vuole sbandierare la sua magrezza»), ma in realtà ha sempre detto di essere così di costituzione […].

