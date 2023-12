https://mediasetinfinity.mediaset.it/video/fuoridalcoro/parla-mauro-corona_F312803501017C09

MAURO CORONA FUORI DAL CORO

Mauro Corona scatenato a “Fuori dal Coro” contro i ladri di case: “Se occupassero il mio appartamento? Se non ci scappa il morto, ci scappa il ferito grave. Farsi giustizia da soli è un po’ esagerato, dicono, per me non lo è. Esorterei la Meloni a fare delle leggi di emergenza. Ma dove siamo arrivati? Bisogna smantellarli, calci in culo. Altrimenti succedono cose gravi. Se trovano gente forzuta, come mio fratello, lì ci scappa il morto. Le forze dell’ordine li devono prendere per il coppino e buttarli sulla strada.

L’ex campione olimpico dello scherma che a 93 anni ha messo ko il rapinatore? “Bisogna spazzar via i delinquenti, deportarli su un’isola. Nella giustizia, la libertà…”

Il caso Chiara Ferragni e la falsa beneficenza? “Che figura di m…C’è un proverbio che dice: ‘Tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino’. In questo caso la gattina ci ha lasciato la zampetta.

