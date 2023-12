LI VANNACCI VOSTRI – COME MAI LE OSPITATE TELEVISIVE DEL GENERALE SI SONO DIRADATE? NON E’ CHE A COLOGNO MONZESE SI SONO IMPAURITI DEL FATTO CHE LA LEGA POSSA FARLO CORRERE ALLE EUROPEE? IL TIMORE È QUELLO DI DARGLI TROPPA VISIBILITÀ IN VISTA DI UNA CANDIDATURA COL CARROCCIO CHE TOGLIEREBBE PARECCHI VOTI A FRATELLI D'ITALIA E SOPRATTUTTO A FORZA ITALIA...

Marco Zonetti per Dagospia

IL GENERALE ROBERTO VANNACCI

Nel periodo estivo e agli albori dell'autunno, ovvero ai tempi del suo exploit letterario con il libro Il mondo al contrario, il generale Roberto Vannacci era spessissimo in Tv, rigorosamente sui canali Mediaset in talk quali Zona Bianca, Dritto e Rovescio, Quarta Repubblica, Fuori dal Coro, nonchè talora veniva intervistato al Tg4, a Mattino Cinque su Canale5 e così via.

Ma oggi, a metà dicembre, mentre il boom del libro non accenna a scemare, con presentazioni giornaliere di Vannacci in ogni angolo d'Italia, con festeggiamenti per l'inserimento de Il mondo al contrario nella biblioteca del Senato e con felicitazioni per l'ulteriore impennata di vendite dopo il procedimento disciplinare che lo ha colpito qualche giorno fa, ecco che le ospitate televisive si sono fatte ben più rare rispetto a prima, quando prima ogni settimana (e anche due volte la settimana) Vannacci era sul piccolo schermo. Il generale in televisione compare ancora, certo, ma con molta meno frequenza.

il mondo al contrario roberto vannacci

E soprattutto le apparizioni televisive sono ben più parche rispetto alle presentazioni letterarie, che per l'appunto si susseguono quotidiane in ogni parte del Paese, da Nord a Sud passando per Centro e Isole.

Non sarà che, dopo la cospicua visibilità mediatica donata dai canali Mediaset a Vannacci, a Cologno Monzese si siano impauriti del fatto che la Lega possa effettivamente candidarlo alle Europee togliendo parecchi voti a Fratelli d'Italia e soprattutto a Forza Italia?

A Mediaset dovrebbero infatti ricordare l'exploit di Lega e M5s nel 2018, con relativa sfuriata di Silvio Berlusconi che accusò i talk show Mediaset di aver tirato la volata alle forze populiste e sovraniste a discapito di Fi. Tale sfuriata portò alla rivoluzione in chiave più moderato-istituzionale della linea editoriale di Rete4, con l'approdo di Gerardo Greco al posto di Paolo Del Debbio. Gli ascolti precipitarono, Greco se ne andò di lì a poco e Rete4 tornò quella di sempre.

ROBERTO VANNACCI

Insomma, possibile che in quel di Mediaset le prima frequentissime apparizioni televisive del generale si siano ridotte al lumicino, per timore di dargli troppa visibilità in vista di una possibile candidatura leghista che gli porterebbe moltissimi voti, come ha preconizzato Corrado Augias rilanciato da Dagospia? Chissà.

GENERALE VANNACCI roberto vannacci con la moglie roberto vannacci foto di Massimo Sestini PER CHI ROBERTO VANNACCI ROBERTO VANNACCI CON LA MOGLIE Camelia - foto di Massimo Sestini PER CHI roberto vannacci foto di Massimo Sestini PER CHI roberto vannacci a quarta repubblica 6 roberto vannacci nel 2018 ROBERTO VANNACCI AD ANAGNI