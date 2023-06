7 giu 2023 15:39

LA LIBERTÀ PER LA SINISTRA AMERICANA: SE DAI DIRITTO DI PAROLA A TRUMP SEI FUORI – L’AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA CNN, CHRIS LICHT, HA LASCIATO L’INCARICO PER LE POLEMICHE SULL’OSPITATA DI TRUMP. IL POVERO LICHT HA AVUTO L’ARDIRE DI SOSTENERE CHE IL PUBBLICO DEL “TOWN HALL” ERA A FAVORE DEL PRESIDENTE. APRITI CIELO - LICHT ERA GIÀ NEL MIRINO PER LE SUE SCELTE EDITORIALI E PER AVER CRITICATO LA LINEA DEL SUO PREDECESSORE. GLI ASCOLTI DELLA CNN, DA QUANDO TRUMP NON È PIÙ ALLA CASA BIANCA, SONO CROLLATI...