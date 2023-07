LIBERTE', EGALITE', POLYCHROMATICITE'! LA SCHLEIN TRACCIA IL SOLCO: IL "CORRIERE DELLA SERA" CI FA SAPERE CHE IL 14 LUGLIO CON IL QUOTIDIANO SARÀ DISTRIBUITO IL PRIMO DI UNA SERIE DI SEI VOLUMI SULL’ARMOCROMIA. LIBERO: “POLITICAMENTE LA SCHLEIN SI STA DIMOSTRANDO UNA SCHIAPPA, MA PUO' RICICLARSI COME INFLUENCER VISTA LA CAPACITÀ DI FAR DIVENTARE TRENDY CIÒ CHE DICE E TOCCA, ALMENO NEL RISTRETTO CERCHIO DEI RADICAL CHIC…"

Estratto dell'articolo di Corrado Ocone per “Libero quotidiano”

GUIDA ARMOCROMIA CORSERA

Qualora Elly Schlein fosse silurata dalla segreteria del Pd, il che non è assolutamente improbabile allo stato attuale, un futuro assicurato sicuramente l’avrebbe. E tutto sommato a lei molto più consono: quello dell’influencer. Niente a che vedere con Chiara Ferragni, per carità: il suo sarebbe uno stile più sobrio e misurato, diciamo anche meno popolare.

La Schlein si rivolgerebbe alle classi media alte, da cui fra l’altro proviene: “emancipate”, “fluide”, “cosmopolite”. E ad esse imporrebbe la nuova morale borghese, conformista e bigotta come la precedente: quella del “politicamente corretto”.

MEME SUL SERVIZIO DI VOGUE SU ELLY SCHLEIN

Una conferma di questa nostra intuizione l’abbiamo avuta indirettamente ieri quando il Corriere della sera, con una paginata pubblicitaria, ci ha fatto sapere che il 14 luglio con il quotidiano sarà distribuito gratuitamente il primo di una serie di sei volumi che andranno a comporre una Guida all’armocromia. Insomma, grazie alla Schlein, che aveva per prima fatto conoscere il termine e la disciplina al grosso pubblico, l’armocromia, che è propriamente la scienza (si fa per dire) di come scegliere e abbinare i colori dei propri vestiti, viene “sdoganata” persino dal Corrierone e diventa definitivamente una tendenza e una moda. Complimenti!

(...)

Un partito che ancora oggi si dice difensore dei più deboli e degli oppressi, cioè di coloro che la mattina, uscendo di casa, non hanno certamente tempo e voglia di pensare a come abbinare i colori dei propri vestiti. D’altronde, sostituire le grisaglie scure di un Togliatti e di un Berlinguer, e i fazzoletti rossi annodati al collo durante le manifestazioni degli operai metalmeccanici o dei contadini meridionali, con i colori pastello di giacche casual chic, è già di per se stesso un bel segno della “rivoluzione antropologica”.

GIORGIA MELONI, ELLY SCHLEIN E L ARMOCROMIA - MEME BY USBERGO

Nell’intervista, in particolare, la Schlein aveva candidamente affermato di avere messo a libro paga (fra l’altro generoso) l’armocromista che le consigliava quotidianamente le fantasie da scegliere a seconda delle occasioni e degli incontri (immigrati, operai, rappresentanti di minoranze “discriminate” e quant’altro, che lavoraccio!).

Ma se politicamente la Schlein si era dimostrata una schiappa, quello che in pochi avevano considerato era l’altra faccia della medaglia: la sua capacità di far diventare trendy ciò che dice e tocca, almeno nel ristretto cerchio della gente che piace e si piace, cioè dei radical chic. Non sappiamo quante persone e per quale scopo compreranno i volumi abbinati al Corriere. Siamo però sicuri che senza l’uscita della Schlein sarebbero stati oggimolti di meno.

MEME SUL SERVIZIO DI VOGUE SU ELLY SCHLEIN - MEME BY EMILIANO CARLI ELLY SCHLEIN SU VOGUE

E anzi forse nemmeno l’iniziativa sarebbe mai stata concepita. Due particolari curiosi sono comunque da notare, non sappiamo se segno del destino o se beffardamente studiati nelle stanze di via Solferino: l’iniziativa è sponsorizzata da una nota marca di biancheria intima e parte il giorno dell’anniversario della Bastiglia. Come dire: Liberté, Egalité, Polychromaticité!

GUIDA ARMOCROMIA CORSERA