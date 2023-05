LILLI, CI VUOLE ORECCHIO (ANZI, ORECCHINO) – “STRISCIA LA NOTIZIA” TORNA SUL CASO DEGLI ORECCHINI DI UNA NOTA MARCA (VHERNIER) SFOGGIATI DALLA GRUBER DURANTE “OTTO E MEZZO” – LA TRASMISSIONE SATIRICA HA SCOPERTO CHE LILLI-BOTOX INDOSSA QUEI GIOIELLI IN TV DAL 2014 E SI CHIEDE: “È CONSENTITO CHE UNA GIORNALISTA PROFESSIONISTA MOSTRI REITERATAMENTE UNA GRIFFE RICONOSCIBILE?” – DA LA7 REPLICANO: “NÉ GRUBER NÉ L'EMITTENTE HANNO ALCUN CONTRATTO PUBBLICITARIO CON L'AZIENDA VHERNIER”

GUARDA QUI IL SERVIZIO DI “STRISCIA LA NOTIZIA” SUGLI ORECCHINI DI LILLI GRUBER

Da www.striscialanotizia.mediaset.it

LILLI GRUBER CON GLI ORECCHINI DI VHERNIER

Questa sera Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) torna sul caso dello sfoggio reiterato di orecchini di una nota marca di gioielli (Vhernier) da parte di Lilli Gruber durante il programma Otto e mezzo su La7.

Dopo i servizi del tg satirico, La7 ci ha fatto sapere che “né la dott.ssa Gruber né l'emittente stessa hanno in essere alcun contratto pubblicitario, di sponsorizzazione o di altro tipo, con l'azienda Vhernier”. Eppure, come documenta Striscia stasera, la griffe di gioielli Vhernier investe molto nel product placement, ovvero il collocamento – a fini commerciali – di un prodotto all’interno di un programma, un film o una qualsiasi forma di comunicazione.

Lilli Gruber con gli orecchini di Vhernier

Nel film “Quello che so sull’amore”, di Gabriele Muccino, ci sono scene dove si vedono chiaramente i gioielli Vhernier: la collana “Calla” sfoggiata da Uma Thurman e gli orecchini “Vague” indossati da Catherine Zeta Jones, lo stesso modello mostrato su La7 da Lilli Gruber.

E, in effetti, navigando su Internet, il tg satirico scopre che la Vhernier è stata scelta da molte celebrità e vip tra cui… proprio Lilli Gruber, già dal lontano 2014. Addirittura, la giornalista ha posato per l’inserto del Corriere della Sera di Cairo “IO DONNA” del 26 ottobre 2019, sfoggiando – come da didascalia – orecchini Vhernier.

LILLI GRUBER ORECCHINI

Quello che ci chiediamo a questo punto è: indossare e mostrare monili riconoscibili in modo reiterato e sempre della stessa azienda ha un valore che si può quantificare? E poi, se a mostrare la griffe è una giornalista professionista e non un’attrice come la Zeta Jones, questo è consentito dall’Ordine dei Giornalisti?

LILLI GRUBER ORECCHINI lilli gruber con gli orecchini di vhernier 3 lilli gruber con gli orecchini di vhernier 1