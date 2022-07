LILLO, L'ORO DI AMAZON - LA PIATTAFORMA STREAMING PREPARA UNA CARRELLATA DI CONTENUTI CON PROTAGONISTA IL COMICO ROMANO - IN PROGRAMMA CI SONO LO SPECIALE NATALIZIO DI "LOL - CHI RIDE È FUORI", LA SERIE "SONO LILLO", UN FILM E ANCHE UNO SPECIAL COMEDY CON IL SUO SOCIO DI SEMPRE, CLAUDIO "GREG" GREGORI…

G.Ga. per “la Repubblica”

L'attore tra i protagonisti della prossima stagione Il suo nome è Pasquale Petrolo ma tutti lo conoscono (e lo amano), come Lillo. Il comico è il protagonista della prossima stagione di Prime Video in cui, fra tanto intrattenimento, serie, cinema e sport, spicca la terza stagione di successo Lol - Chi ride è fuori , che ha beneficiato delle battute geniali dell'attore 58enne.

Ma prima ci sarà un regalo: lo show, infatti, sarà anticipato dallo speciale natalizio con Lillo, appunto, e Mara Maionchi, Angelo Pintus, Maria Di Biase, Frank Matano, Michela Giraud e Mago Forrest. E proprio da un tormentone di Lol nasce la serie comedy, in arrivo nel 2023, Sono Lillo . «Racconta di un Lillo attore che vive in un altro universo - dice il comico - ha raggiunto il successo con il supereroe Posaman ma cerca di liberarsene».

Tra gli ospiti Corrado e Caterina Guzzanti, Valerio Lundini e Michela Giraud. E, ancora, Lillo sarà protagonista del film Mai dire kung fu - Grosso guaio all'Esquilino e di uno special comedy con il suo "socio" di sempre, Claudio "Greg" Gregori.

Previsti sulla piattaforma altri due ritorni: Celebrity hunted (terza edizione) con Marco D'Amore e Salvatore Esposito, Luca Argentero e la moglie Cristina Marino, Ciro Priello e Fabio Balsamo; e Dinner Club (seconda stagione), con Carlo Cracco che ritroverà Sabrina Ferilli e Luciana Littizzetto e le new entry Paola Cortellesi, Luca Zingaretti, Antonio Albanese e Marco Giallini.

Per le serie: The bad guy , con Luigi Lo Cascio; Everybody loves diamonds , con Kim Rossi Stuart, Anna Foglietta, Gianmarco Tognazzi, Carlotta Antonelli, Leonardo Lodi e la partecipazione di Rupert Everett e Malcolm McDowell. E una nuova serie con i Me contro te . Due, invece, i docufilm: uno su Kobe Bryant e l'altro su Mahmood. Quanto ai film, Diego Abatantuono sarà il protagonista di Improvvisamente Natale . Infine, la Champions con l'arrivo, in veste di commentatori, degli ex campioni Alessandro Nesta ed Ezequiel Lavezzi.

