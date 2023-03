14 mar 2023 20:01

LINEKER ENTRA IN TACKLE SU MUSK – DOPO CHE SUO FIGLIO GEORGE HA RICEVUTO MINACCE DI MORTE, L'EX CALCIATORE E COMMENTATORE TV SI È RIVOLTO AL PROPRIETARIO DI TWITTER CHIEDENDO MAGGIORI CONTROLLI PER ARGINARE L’ODIO SOCIAL: “E' ACCETTABILE TUTTO QUESTO?” – IL TRENTENNE È STATO ATTACCATO E INSULTATO PER LE POSIZIONI DEL PADRE, SOSPESO (E POI REINTEGRATO) DALLA BBC PER AVER PARAGONATO IL “LINGUAGGIO” DEL GOVERNO INGLESE SULL'IMMIGRAZIONE A QUELLO "DELLA GERMANIA DEGLI ANNI '30"