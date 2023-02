LA LINGUA BATTE DOVE IL DENTE DUOLE – IL BACIO DI FEDEZ A ROSA CHEMICAL SUL PALCO DI SANREMO È SOLO L'ULTIMO DI UNA LUNGA SERIE DI SLINGUAZZATE DEL RAPPER MILANESE CON ALTRI UOMINI – NEL DIETRO LE QUINTE DELL'ARISTON AVEVA DATO UN BACINO SULLA GUANCIA A MENGONI. CON J-AX INVECE CI ERA ANDATO GIÙ PESANTE. LO SCORSO MAGGIO FEDEZ ERA TOCCATO A TANANAI, DURANTE UN CONCERTO - NELLA SUA LUNGA CARRIERA DI "LIMONATORE" FEDEZ SI È SBACIUCCHIATO ANCHE CON IL SUO AMICO LUIS SAL E ACHILLE LAURO – LA FERRAGNI NON SI È MAI INCAZZATA COME QUESTA VOLTA E IL MOTIVO È SEMPLICE: HA MESSO IN OMBRA LA SUA PERFORMANCE SUL PALCO DELL'ARISTON... - VIDEO!

Rosa Chemical che in 2 minuti ci ha fatto fare 300 punti al FantaSanremo, si è limonato Fedez, ha fatto inorridire mezza popolazione over 50 in Italia e ci ha regalato la performance più trash del 2023 #Sanremo2023 #Sanremo pic.twitter.com/XhSL4C1zBC — V N (@nastasivero) February 11, 2023

Estratto dell’articolo di Maria Francesca Troisi per www.mowmag.com

fedez rosa chemical

Fedez bacia tutti. Dall'incolpevole limone in mondovisione col recidivo Rosa Chemical (ben due volte che slinguazzano), che avrebbe fatto incazzare la mogliettina Chiara Ferragni, con tanto di crisi di stato sviscerata in tutte le salse solo ed esclusivamente nella nuova serie The Ferragnez (i soldi so soldi!), negli anni il caro rapper ha messo in fila una carrellata di baci con gli uomini che Tiziano Ferro scansati. […]

Il tuo bacio è come il rock. Così, tanto per riempire il silenzio social inflittogli dall'imprenditrice digitale - invece che tirarsi i piatti come le oneste coppie non si scambiano like - il nostro ha pubblicato una serie di foto dei suoi momenti a Sanremo (dove ne ha fatte più di Gian Burrasca), senza esimersi dalle frasi di circostanza. E pure Marco Mengoni e Salmo acchiappa, questa volta con ingenuo bacetto sulla guancia. Chi dimentica è complice.

fedez bacia jax

Negli scatti anche Tananai, suo protetto (uno dei tanti), con cui meno di un anno fa (maggio 2022), pomiciava nel bel mezzo di un live. Altro che ship con Rosa Chemical. Chiamalo scemo!

E ancora, a rinvangare i trascorsi sanremesi, che dire del bacio sulla bocca con J-Ax prima dell’esibizione festivaliera? Alla faccia della riappacificazione. Legalizzalo.

Finita qui? Giammai, la collezione di baci si allarga, e infila dentro altri pezzi da novanta. Dalla cima delle classifiche con Mille alle vacanze insieme in Sardegna, Fedez si sbaciucchia persino Achille Lauro. A riprendere il tutto? Una divertita Ferragni, a dimostrazione che ci stanno perculando da giorni. Ci son cascato di nuovo (oh si si).

fedez bacia achille lauro

Ultimo, ma non ultimo, altro kissino sulle labbra (per via di una sfida) con il fedele amico Luis Sal, nel corso di una puntata di Muschio Selvaggio (aprile 2021). E adesso, chi sarà il prossimo? Sotto a chi tocca. Un indizio lo lancia lo stesso cantante. A quanto pare, nei suoi sogni erotici ci sarebbe nientemeno che il dirigente e direttore di Rai1, Stefano Coletta. […]

fedez bacia marco mengoni

fedez bacia luis sal fedez bacia tananai