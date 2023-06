LITTLE RICHARD, LA RIVOLUZIONE DEL ROCK! AL TAORMINA FILM FEST IL DOCUMENTARIO SULL'AUTORE DI “TUTTI FRUTTI” – “LITTLE RICHARD È STATO IL PRIMO A INDOSSARE IL MASCARA, IL PRIMO A TOGLIERSI LA CAMICIA, IL PRIMO A GIOCARE CON LE NORME DI GENERE” - MICK JAGGER, CHE VANTA UN DEBITO DI GRATITUDINE IMMENSO AL PARI DEI BEATLES E DI BOWIE: “OGNI COSA L’HA FATTA PER PRIMO” – IL CORAGGIO DI ABBANDONARE LA CARRIERA AL SUO APICE PER STUDIARE LA BIBBIA E DIVENTARE UN PREDICATORE – VIDEO

Estratto dell'articolo di Tiziano Lo Porto per il Venerdì-la Repubblica

little richard 39

«Little Richard did it first». Little Richard lo ha fatto per primo. Così Mick Jagger nel descrivere l'importanza per lui, per i Rolling Stones e per il resto del mondo, di Little Richard, all'anagrafe Richard Wayne Penniman, glorioso cantante, musicista e attore di Macon, Georgia, che dal suo irrompere nella scena del rock non ha fatto che cambiarne regole e fattezze, senza mai risparmiare se stesso.

A lui è dedicato oggi il documentario Little Richard: I Am Everything della regista e produttrice afro-latina Lisa Cortés, in selezione ufficiale all'ultimo Sundance Film Festival e il prossimo 29 giugno in prima europea al Taormina Film Fest. Il film è un eccellente lavoro di archivio e attualità, che nonostante la vastità e complessità del personaggio, capace di abbracciare un'identità al tempo stesso queer e mistica e di creare nel frattempo hit leggendarie come Tutti Frutti, riesce a metterne a fuoco la natura di pioniere.

little richard 31

Come appunto diceva Jagger (intervistato nel documentario): lo ha fatto per primo. «Little Richard è stato il primo a indossare il mascara; il primo a togliersi la camicia; il primo a giocare con le norme di genere», spiega Cortés, che ha alle spalle una carriera musicale come dirigente della Def Jam Recordings e della Mercury. «Tutto quello che faceva, lo faceva senza imitare né seguire nessuno» continua la regista, evocando una lista potenzialmente interminabile di musicisti (dai Beatles a David Bowie a Lizzo) con un debito di gratitudine verso opere e vita di Richard.

little richard 3

(...) Essere queer nella Georgia degli anni 50 richiedeva un coraggio che oggi è difficile anche solo immaginare. Come abbandonare la carriera al suo apice per studiare la Bibbia e diventare un predicatore. Ed è incredibile vedere alle proiezioni l'impatto emotivo che ha su un pubblico che letteralmente spazia dai 18 agli 80 anni, e che a volte prima di vedere il film non sa assolutamente nulla di lui».

Nei giorni scorsi Cortés, già co-regista con Liz Garbus dell'ottimo All-In: The Fight for Democracy (su Prime), ha presentato al Tribeca Film Festival il suo nuovo documentario, co-diretto da Diego Hurtado de Mendoza e prodotto da National Geographic, La corsa allo spazio. Il film è dedicato a Guion Bluford, Ed Dwight, Charles Bolden e ad altri eroici astronauti afroamericani, pionieri anche loro nel cercare di eliminare i pregiudizi all'interno della Nasa. E anche questo è un ennesimo tassello dell'opera di Cortés e altri validi registri che affidano al cinema il delicato compito di creare una memoria storica più vasta di quella fino a oggi tramandata. Dice Cortés: «Il passato è un preludio al momento in cui viviamo. Va raccontato».

little richard LITTLE RICHARD little richard tutti frutti little richard little richard Little Richard Little Richard little richard tutti frutti

Little Richard Little Richard Little Richard Little Richard Little Richard