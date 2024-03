DAGOREPORT - QUEL DRONE FICCANASO CHE HA SPIATO LA VILLA TORINESE DI JOHN ELKANN DA PARTE DI UNA TROUPE DI ‘’PORTA A PORTA’’ A COSA MIRAVA? PER IMMORTALARE VILLA FRESCOT NON C’È BISOGNO DI SCOMODARE UN FILM MAKER IN-DRONATO, BASTA ANDARE SU GOOGLE MAP... - A TORINO SI VOCIFERA CHE IL FATTACCIO SIA ACCADUTO GIOVEDÌ SCORSO MENTRE ERA IN CORSO UN RICEVIMENTO DI JOHN ELKANN NEL GIARDINO DI VILLA FRESCOT, CHE ATTOVAGLIAVA OSPITI MOLTI IMPORTANTI, PRESENTI ANCHE ALCUNI MAGNATI STRANIERI NON IDENTIFICATI - ORA PENDE SULLA TESTA DELLA RAI UNA QUERELA DI ELKANN E UN’INCHIESTA DEL GARANTE PER LA PRIVACY. EPPURE, PER QUALSIASI INFORMAZIONE VESPA AVEVA ACCANTO LA MOGLIE AUGUSTA IANNINI CHE DAL 2012 AL 2020 È STATA VICEPRESIDENTE DEL GARANTE DELLA PRIVACY...