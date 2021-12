LORD OF THE RAP - PER I 20 ANNI DALL’USCITA DEL “SIGNORE DEGLI ANELLI”, STEPHEN COLBERT, UNO DEI PIÙ POPOLARI CONDUTTORI DI LATE NIGHT NEGLI STATI UNITI E FAN SFEGATATO DELLA SERIE DI TOLKIEN, HA RIUNITO IL CAST ORIGINALE PER GIRARE UN VIDEO RAP, INSIEME AL COMPOSITORE JON BATISTE E I RAPPER METHOD MAN E KILLER MIKE – GLI SFOTTÒ A “STAR WARS”, DAN BROWN E “INDIANA JONES” E HUGO WEAVING CHE RAPPA IN ELFICO, MA ALL’APPELLO MANCANO… - VIDEO

Paolo Armelli per www.wired.it

video rap il signore degli anelli 5

Il 2021 è anno di importanti anniversari cinematografici: vent'anni per esempio debuttava un'importante trilogia fantasy, Il Signore degli anelli. Nel dicembre 2001, infatti, faceva il suo debutto in tutto il mondo La compagnia dell'anello, il primo capitolo degli adattamenti filmici delle opere di J.R.R. Tolkien firmati da Peter Jackson.

video rap il signore degli anelli 6

Ma mentre per Harry Potter appunto sono in programma diversi appuntamenti a sottolineare la ricorrenza, per il mondo della Terra di mezzo l'anniversario sembra passare un po' in sordina. Per Stephen Colbert, uno dei più popolari conduttori di late night negli Stati Uniti, questo però è inaccettabile: ecco perché ha voluto riunire il cast originale in uno spassoso video rap.

Proprio così, Colbert ha unito le forze con il compositore Jon Batiste e i rapper Method Man e Killer Mike per un omaggio in rima a quella che secondo lui è la “#1 Trilly”, la trilogia numero uno in assoluto.

video rap il signore degli anelli 4

Per celebrarla al meglio, però, ha radunato anche molti degli attori del cast, a partire dagli hobbit Sean Astin (Sam), Billy Boyd (Pipino), Dominic Monaghan (Merry), anche loro impegnati a fare un vero e proprio dissing nei confronti delle altre saghe filmiche, a partire da Star Wars ("Jar Jar can go ahead and kiss my… ring"), Batman e Pitch Perfect (povera Anna Kendriks, che partecipa scherzosamente tirata in mezzo come oggetto di battute incrociate).

video rap il signore degli anelli 20

Mirabile quando i tre attori assieme a Colbert ricreano con i loro tirapugni la mitica espressione “You Shall Not Pass” ("Tu non puoi passare").

A prendere parte all'omaggio non potevano mancare nemmeno Elijah Wood (Frodo) e Orlando Bloom (Legolas), quest'ultimo costretto ad ammettere però che anche i tre film de La pallottola spuntata non erano male.

video rap il signore degli anelli 19

Si vedono anche Hugo Weaving (Elrond) che rappa in elfico e Andy Serkis (Gollum) ad accompagnare con un flauto traverso. Mancano all'appello altre star come Ian McKellen (Gandalf) o Cate Blanchett (Galadriel), evocati però nelle immagini e nei versi.

A parte questa divertente occasione, in effetti resta da capire come mai non si sia pensato a rendere i 20 anni dall'inizio della prima trilogia de Il Signore degli anelli un vero e proprio evento, come appunto sta succedendo per Harry Potter con reunion, ritorno in sala e altri progetti (ma “Silente non avrebbe potuto niente contro un Balrog, è stato ucciso da un professorino di chimica!”, sottolinea Colbert).

video rap il signore degli anelli 8

La risposta più plausibile sta nel fatto che tutta l'attesa sarà riversata il settembre prossimo nell'arrivo della serie televisiva che Amazon Prime Video sta preparando in questi mesi: in un mondo o nell'altro, insomma, torneremo presto nella Terra di mezzo.

