Ivan Rota per Dagospia

Carlo Freccero a proposito di Amadeus: “E’ il Draghi del Festival, dopo inizierà l’era autoritaria”. E Fiorello a Viva Rai Due fa la battuta: “Ho chiamato Amadeus ieri, ma non aveva tempo: stava firmando banconote”.

I figli di Rocco Siffredi e Rozsa Tassi, Lorenzo e Leonardo Tano, interpretano per I con i capi della collezione hard (non vi traduciamo le scritte sulla mutande) disegnata dal pornodivo in collaborazione con Dsquared2.

In passerella, Rocco Siffredi seduto su una sedia da regista dirige Julia Fox in una pseudo-pellicola porno. La scena si svolge in una camera da letto: è il finto set hot della sfilata. Che ideona.

È polemica per una clip del backstage della nuova fiction Rai “Gloria”, con Sabrina Ferrilli, in cui un bacio tra due uomini è stato coperto da un bollino nero. La clip era stata rimossa da RaiPlay che ha risposto dicendo trattarsi non di un bollino censoreo, ma di un cappello da carabiniere del protagonista. In ogni caso il bacio gay non si vede.

Belen guarda la fotocamera con sguardo suadente. Due immagini molto belle e sexy accompagnate dalla scritta: "Aspettavo la luna". Evidente una frecciatina all’ ex Elio Lorenzoni che non gliel’ ha fatta vedere…

Uno del popolo... Il rapper Georlier é cosí invaghito di Valeria, la fidanzata Influencer, da portarsi il suo profumo quando é lontano per sentirla più vicina a sé. Una fragranza non tra le più conosciute, Oud Santal di Royal Crown, ma dal prezzo esorbitante: 450 euro.

Marica Pellegrinelli é in dolce attesa: aspetta un figlio da quel figone di William Djoko. “Siamo molto felici”, dice. Per la modella si tratta del terzo figlio, dopo Raffaela Maria e Gabrio Tullio avuti con Eros Ramazzotti.

L’amore tra Anna Tatangelo e il giovane fidanzato Mattia Narducci prosegue a gonfie vele. E c’é chi parla di fiori d’ arancio. E, nonostante le gufate, Al Bano e Loredana Lecciso a Cellino stanno cosìbene che ora girano persino video dove sì prendono in giro.

Il nuovo scoop reale riguarda la principessa Amalia d’Olanda, primogenita dell'attuale re Guglielmo dei Paesi Bassi e la regina Máxima che avrebbe finalmente trovato l’ amore. L'erede al trono sta frequentando Boris di Bulgaria e principe di Turnovo.

AMAL, presieduta da Daniela Iavarone, ha organizzato una serata di beneficenza a Milano al “BOZART club ‘80.”La raccolta fondi è stata promossa per aiutare la “ETS Marco e Francesco Camerini“ uniti contro la malattia di Batten. Era presente la madrina Maria Grazia Cucinotta.

Grande Fratello con il branco degli “scappati di casa” analfabeti: stare sullo scalino in alto e dire ad una donna (Maddaloni a Beatrice) che è avida e che porta negatività con tutta la massa di caproni che applaude e Perla che le dice che è un discorso costruttivo? In questo caso Signorini é stato ineccepibile: ha detto che Beatrice è stata isolata e poi le ha detto: “Ti amo”. Nonostante la richiesta del conduttore di smetterla, il branco alle nomination si ri-coalizza e naturalmente vota Beatrice Luzzi con il suo amico Stefano Miele e Grecia Colmenares.

E la sorpresa a Anita del suo fidanzato Edoardo? Lo vede come il padre dei suoi figli. E a proposito di amore, Monia, ex di Massimiliano Varrese, esce con Joseph Rossetti, fratello di Greta. Un’ altra storia fake. A lui prima piaceva Perla… e ha una fidanzata marocchina. E Alfonso dice che Paolo e Letizia sono l’ unica coppia vera della casa…

Simona Tagli, un tempo icona sexy per famiglie, ha detto che Greta usa le sue curve per incantare gli uomini. Ma Signorini che paragona Simona Tagli a Greta Rossetti e mostra quando la prima faceva vedere le curve al cruciverba in Domenica In? Tagli (che ieri sera ha tagliato i capelli al macellaio Paolo) lo faceva per lavoro, Greta per strategia.

Cesara Buonamici, l’opinionista: “Ma non pensi che i tuoi sostenitori hanno voluto votare contro Vittorio”. Beatrice Luzzi: “…immagino che i miei sostenitori abbiano dovuto votare me.” Prima opinione di Cesara contro Beatrice e pro autori arrivata entro le 22:30. Cesara dimentica che a Beatrice Luzzi è stato detto che salta da un letto all'altro, che è una puttana, che se ne frega dei figli e che dovrebbero vergognarsi di sé stessa e non è mai stato fatto un discorso contro queste mostruosità.

Poi nella notte Mirko ha spiazzato tutti: “Comunque volevo dirti una cosa, Perla. Si dice instaurare e non restaurare, si restaura la Basilica di San Pietro, si instaura un rapporto… e poi un’altra cosa, ma hai preso una laurea in psicologia? Dici agli altri di farsi delle analisi e dei percorsi. Pensa a te stessa. E a voi ragazzi…Dite che le cose si fanno in due? No, voi siete in venti! Più leggerezza e serenità.”

