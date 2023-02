‘MO' HAI ROTTO I COGLIONI CON QUESTO SIGNOR COSTANZO, CHIAMAMI MAURIZIO' – A "VIVA RAI 2" FIORELLO RICORDA I SIPARIETTI CON IL GIORNALISTA E SI COMMUOVE MENTRE CANTA “SE TELEFONANDO” – “QUANTO CI SIAMO DIVERTITI. TI HO FATTO FARE PORTHOS DEI 'TRE MOSCHETTIERI', HAI SUONATO IL SAX PER FINTA, ABBIAMO BALLATO IL CHA CHA CHA, ABBIAMO RISO DI COSE ASSURDE. CERCHEREMO DI FARE LA PUNTATA PIÙ DIVERTENTE IN TUO ONORE” – OGGI I FUNERALI SOLENNI ALLE 15 ALLA CHIESA DEGLI ARTISTI IN DIRETTA SU RAI E MEDIASET - VIDEO

Un ricordo emozionante, con gli occhi lucidi. È la dedica speciale di Fiorello nel giorno del funerali di Maurizio Costanzo, arrivata durante il programma Viva Rai 2! a poche ore dai funerali del noto giornalista. Fiorello ha voluto ricordare l'amico con cui ha vissuto numerosi momenti nella sua carriera in un'anteprima speciale per il programma con un lungo discorso.

La dedica di Fiorello per Costanzo

"Sono tre giorni che penso a cosa dire di te senza essere banale, ridondante… Maurizio, sono tre giorni che parlano di te, che dicono cose stupende di te, del grande uomo che eri, di come hai rivoluzionato il mondo della tv e di come hai cambiato la vita a tante persone che fanno questo mestiere, me per primo”, esordisce Fiorello. "So quanto ti piacesse ridere e noi ci siamo divertiti, eh Maurizio! Abbiamo fatto di tutto: ti ho fatto fare Porthos dei Tre Moschettieri, hai suonato il sax per finta, abbiamo ballato il cha cha cha, abbiamo riso di cose assurde che per gli altri invece non volevano dire niente e adesso sono qua e devo fare lo show. E oggi cercheremo di fare la puntata più divertente in tuo onore. Speriamo di riuscirci perché deve essere ancora e ancora più divertente”.

Poi la dedica speciale cantando "Se telefonando", canzone scritta proprio dal giornalista nel 1966 e portata al successo da Mina: "Voglio omaggiarti cantando la tua canzone più celebre, Se telefonando, che in questi giorni l’hanno suonata mille volte, guarda, e adesso mi ci metto pure io". Infine il saluto con gli occhi lucidi: "Ciao Maurizio".

